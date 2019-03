Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | Federico Chiesa lascia il ritiro della Nazionale

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019) Roberto Mancini dovrà fare a meno die forse anche di Alessandro Florenzi nella gara d’esordioalleper glicontro la Finlandia, sfida in programma sabato alle ore 20.45 ad Udine.L’estremoFiorentina non è riuscito a recuperare dal problema muscolare nella zona pubica che lo aveva costretto ad interrompere l’allenamento di martedì. Anche oggi non ha putto allenarsi ed è arrivata così la decisione dire ildi Coverciano. Rischia di essere costretto al forfait anche Florenzi, che si è fermato per un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate domani per capire se potrà o meno giocare sabato.Nel frattempo Mancini ha già fatto delle prove tattiche per trovare delle alternative e al posto del terzino delle Roma è stato schierato Cristiano Piccini, mentre in attacco ...

OA_Sport : #ItaliaFinlandia Chiesa lascia il ritiro della Nazionale, stop anche per Florenzi - HotelPrincipeUd : Italia vs Finlandia Udine qualificazioni Europei di Calcio 2020 – 1a Partita Sabato 23 Marzo 2019 alle ore 20:45 pr… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Euro 2020: Scozia ko 3-0 in Kazakistan Gara 'inaugurale' qualificazioni, ct Bilek vince a sorpresa -