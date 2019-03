VIDEO Ginnastica | nuova diagonale per Vanessa Ferrari in vista della Coppa del Mondo

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Oggi si è svolta la prova podiotappa dideldiartistica che andrà in scena a Doha (Qatar) dal 20 al 23 marzo. Si torna a gareggiare nel palazzetto che ha ospitato l’ultima rassegna iridata e verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia punta a essere grande protagonista soprattutto cone Lara Mori.La leonessa bresciana ha provato unacon doppio teso e collegamento artistico per aumentare il proprio D Score con l’obiettivo di saliremente sul podio dopo la vittoria di Melbourne e il terzo posto di Baku, la guerriera toscana è molto soddisfatta delle indicazioni avute dalla giornata odierna ed è molto carica ingara dopo il bel secondo posto conquistato in Azerbaijan. Di seguito ilnovità presentata dae le ...

OA_Sport : #ginnastica VIDEO Nuova diagonale per Vanessa Ferrari in vista della Coppa del Mondo, Lara Mori: 'Carica per la nuo… - mapivi63 : RT @RepubblicaTv: Mondiali Special Olympics, Veronica Paccagnella trionfa nella ginnastica artistica - fjcaporlingua : @bussetti_marco prof. di ginnastica e ministro dell'istruzione viene messo alle strette a #Forli, da alcune madri… -