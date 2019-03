Serie D | pesante sconfitta in trasferta per il Ciliverghe

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Chiamato ad una grande prestazione dal tecnico Carobbio ilsi presenta a Crema per affrontare la capolista Pergolettese con un spirito garibaldino. L’imperativo è cancellare la prestazione contro il Lentigione ed i gialloblù interpretano al meglio la partita e le direttive del tecnico mettendo alle corde i padroni di casa fin dal calcio d’avvio. Il cronometro segna appena quaranta secondi quando Mattia Mauri scocca un destro dai venticinque metri che batte Stucchi infilandosi all’incrocio dei pali per l’1-0. Agguantato il vantaggio gli uomini di Carobbio non si chiudono in difesa a protezione del risultato, ma attraverso le trame di gioco che han sempre differenziato la squadra da inizio stagione mettono in difficoltà i cremaschi, sfortunati ad onor del vero al 9’ quando una punizione di Franchi dai venti metri si stampa sul palo alla sinistra di Viotti. Ancora Mauri ...

EliEaston : RT @LoveIsAllBlog: HIKARU ha letto per noi '#LaScopertaDiDaniel', di #EliEaston, edito da #TriskellEdizioni, e come per il primo volume del… - IlFriuli : #Camion incastrato a #Coccau Dopo una serie di manovre il mezzo pesante è riuscito a immettersi sulla Ss13 - Luca100celleASR : @stockazz Le prime 2 serie só spettacolari, la 3ª ho iniziato solo la 1ª puntata, pe me merita... All’inizio non me… -