Viva la “Liga” | che Dio la benedica! Tutti pazzi per il calcio femminile | in estate il

(Di lunedì 18 marzo 2019) Una giornata storica per il. La partita scudetto tra Atletico Madrid e Barcellona ha fatto registrare 60.739 spettatori sugli spalti del Wanda Metropolitano, per quello che è il nuovo record assoluto di presenze a livello mondiale per un incontro di club. Un dato che testimonia, se mai ce ne fosse il bisogno, la crescita di tutto il movimento. Lo stadio che ospita le partita casalinghe della squadra di Simeone e che sarà teatro della finale di Champions League, era colmo di gente come nelle grandi occasioni per una partita che poteva valere una stagione. Alla fine il risultato del campo ha premiato la squadra blaugrana, che si è imposta per 2-0 con le reti realizzate da Oshoala e Duggan riaprendo così i giochi per il titolo: l’Atletico Madrid resta al comando ma ora con 3 punti di vantaggio sul Barcellona a sei turni dalla conclusione del campionato. Il dato ...

