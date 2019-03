La famiglia è l’unica cosa che ci salva nonostante tutto I cambiamenti climatici?

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) "Magari si potesse misurare il dolore umano con numeri chiari e non con parole incerte, magari ci fosse un modo di sapere quanto abbiamo sofferto e magari il dolore fosse materiale e misurabile. Il dolore – scrive Manuel Vilas nel suo primo libro pubblicato in Italia, "Inc'è stata bellezza" (Guanda, trad.ne di Bruno Arpaia) - non è assolutamente un impedimento alla gioia, perché, è legato alla intensificazione della coscienza". "La sofferenza - ci spiega quando lo incontriamo a Roma durante la decima edizione di "Libri Come" - è una coscienza espansa che raggiunge tutte le cose che sono e saranno". "È una specie di amabilità segreta verso tutte le cose, una cortesia versociò che è stato, una mano tesa: è amabilità verso gli altri"."Un giorno – scrive in questo libro che secondo i ...

