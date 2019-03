Il Segreto | spoiler iberici | Julieta e Saul potrebbero abbandonare la soap

Spoiler Il Segreto fino al 22 marzo : Antolina inganna Isaac - Francisca ferita gravemente : Le appassionanti vicende della serie televisiva iberica Il Segreto sono sempre ricche di avvenimenti inaspettati. Nel corso delle puntate che il pubblico italiano avrà modo di vedere questa settimana Antolina ingannerà il suo promesso sposo Isaac Guerrero. Nello specifico l’ex ancella gli dirà delle bugie su Elsa Laguna per farlo rimanere al suo fianco. La dark lady principale dello sceneggiato, Francisca Montenegro, dopo essere stata ridotta in ...

Il Segreto - spoiler iberici : Elsa è una ricca ereditiera - Julieta vuole lasciare il borgo : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, diventata un vero e proprio cult in Italia. Le anticipazioni spagnole dal 18 al 22 marzo svelano che Julieta farà una proposta sorprendente a Saul, mentre Don Anselmo dirà addio a Puente Viejo. Infine Consuelo e Marcela scopriranno la verità identità su Elsa. Il Segreto: la richiesta di Julieta a Saul Gli spoiler iberici de Il Segreto segnalano che Don Anselmo ...

Il Segreto - spoiler del 14 marzo : Isaac costretto a sposare l'ex ancella : Una nuova e avvincente puntata della soap Il Segreto attende gli affezionati telespettatori anche oggi 14 marzo su Canale 5, nel consueto orario delle 16:30 circa. A Puente Viejo sono molti i fatti che stanno facendo mormorare il paese, soprattutto dopo il tentativo di suicidio di Antolina che, una volta saputo della decisione di Isaac di non volerla più sposare, ha tentato di togliersi la vita ingerendo delle erbe velenose. La ragazza, ...

Il Segreto - spoiler : Isaac - Elsa ed il fratello di Maria tramano per smascherare Antolina : Nuovo spazio dedicato alle news de Il Segreto, la telenovella spagnola che ogni giorno conquista sempre più appassionati su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda nelle prossime settimane in Italia, svelano che i telespettatori scopriranno i motivi del furto compiuto da Elsa alla locanda di Matias e Marcela. Il Segreto: Isaac e Elsa tramano contro Antolina Il furto di Elsa (Alejandra Meco) alla locanda di Matias e Marcela sarà al ...

Spoiler Il Segreto : la figlia di Emilia ed Alfonso fa delle gravi accuse al marito Gonzalo : Continua ad appassionare i telespettatori la serie televisiva iberica “Il Segreto”. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, ci saranno tanti colpi di scena. Le anticipazioni ci dicono che una storica coppia, che in passato ha fatto sognare tanti fan, ritornerà in scena. Si tratta di Gonzalo Castro e Maria Castaneda, i quali si riaffacceranno alle vicende ambientate a Puente Viejo in due momenti diversi. Il primo a ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Don Anselmo viene salvato da Raimundo e Berengario : Le appassionanti vicende dello sceneggiato iberico “Il Segreto” ottengono sempre più successo. Negli episodi che andranno in onda su “Antena 3” la settimana in corso, accadrà qualcosa di sconvolgente. Il personaggio che spiazzerà il pubblico è il prete Don Anselmo, perché dopo aver confessato la verità sul decesso dei Molero alla polizia, sarà sul punto di commettere una pazzia. Il sacerdote deciderà di togliersi la vita gettandosi da un dirupo, ...

Spoiler Il Segreto : Elsa perde i sensi dopo aver litigato con Antolina : La serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” è spesso ricca di intrighi inaspettati. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese rivelano che Antolina non sarà ancora contenta dopo essere riuscita a sposare Isaac. L’ex ancella, decisa a sbarazzarsi una volta per tutte di Elsa Laguna, dopo averle dato ospitalità su richiesta del marito, si vendicherà. Purtroppo l’ex fidanzata del carpentiere inizierà ...

Il Segreto spoiler settimanali : Antolina si avvelena per Isaac - Saul affronta Prudencio : Sembra che le sorprese non manchino mai a "Il Segreto". Nelle puntate che andranno in onda i prossimi giorni dovremo di nuovo prestare molta attenzione alla trama in cui sono protagonisti Elsa, Isaac ed Antolina. Quest'ultima tenterà di suicidarsi dopo aver appreso che Isaac non vuole sposarla. Prudencio riceverà una spiacevole sorpresa e allo stesso tempo sarà costretto a stare agli ordini di sua moglie Julieta. Isaac si rifiuta di sposare ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Don Anselmo tenta il suicidio - Elsa ingannata da Alvaro : Le avventure dello sceneggiato iberico “Il Segreto” non smettono di stupire. La prossima settimana, andranno in onda delle nuove puntate su “Antena 3”. Le anticipazioni ci svelano che lo storico parroco di Puente Viejo presente nella soap sin dal primo esordio, tenterà il suicidio. Si tratta di Don Anselmo che dopo aver rivelato la verità sul decesso di Lamberto ed Eustaquio Molero, si pentirà per aver messo nei guai Carmelo Leal e Don ...

Il Segreto - spoiler : la veglia funebre di Francisca - Tiburcio troppo vicino a Catalina : Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera ideata da Aurora Guerra, trasmessa ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni in onda a fine marzo, svelano che Puente Viejo si vestirà di nero in occasione della veglia funebre di Donna Francisca, mentre Tiburcio si avvicinerà a Catalina dopo la partenza di Dolores. Il Segreto: la morte di Francisca Nel corso di marzo assisteremo ad innumerevoli colpi di scena, che ...

Il Segreto - spoiler al 15 marzo : Antolina tenta il suicidio - Isaac costretto a sposarla : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che vedremo in onda da domenica 10 marzo a venerdì 15 marzo come sempre a partire dalle 16:30 su Canale 5. A Puente Viejo vi saranno molte novità, soprattutto riguardanti Isaac e Antolina, con quest'ultima che tenterà di togliersi la vita dopo il rifiuto di Isaac di sposarla. Anche se Consuelo sarà convinta che il gesto della ragazza sia stata solo una messinscena, il giovane carpentiere si ...

Spoiler Il Segreto prossima settimana : Elsa salva Antolina - Julieta minaccia Prudencio : Lo sceneggiato iberico “Il Segreto” continua ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia la prossima settimana, svelano che Elsa Laguna metterà in salvo la sua rivale in amore, ovvero la diabolica Antolina. In particolare quest'ultima non appena Isaac Guerrero le dirà di non voler più diventare suo marito, tenterà di mettere fine alla sua esistenza. Julieta Uriarte, invece dopo aver ...

Il Segreto spoiler : Raimundo accetta di pagare il riscatto per salvare Alfonso ed Emilia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda nei prossimi mesi in Italia, svelano che Raimundo acconsentirà a vendere i terreni di Donna Francisca per pagare il riscatto di Alfonso e Emilia. Il Segreto: Fernando aiuterà Maria a trovare Alfonso ed Emilia Emilia e Alfonso torneranno ad essere prepotentemente protagonisti ...

Spoiler Il Segreto : Gonzalo torna - Francisca non è morta e Isaac sposa Antolina : I fedeli telespettatori de "Il Segreto" dovranno prestare molta attenzione nelle prossime puntate. A quanto ci dicono le anticipazioni provenienti dalla Nazione iberica, ci sarà una sfilza di colpi di scena che animerà le prossime puntate. Ad esempio, il protagonista maschile della seconda stagione, Gonzalo Valbuena, farà ritorno a Puente Viejo - senza sua moglie Maria e i suoi due figli Esperanza e Beltran - per vendicarsi di ...