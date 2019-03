Biathlon - Mondiali Östersund 2019 : Dorothea Wierer e Dominik Windisch - le imprese che svegliano un’Italia calciocentrica : Sono passate 24 ore ma le emozioni e le palpitazioni ancora rimangono. Quanto accaduto ieri sulle nevi svedesi di Östersund (Svezia) ha fatto la storia dello sport italiano. I due ori di Dorothea Wierer e di Dominik Windisch nella mass start della rassegna iridata del Biathlon entrano di diritto nel gotha del darsi sportivo del Bel Paese. L’Italia ha concluso la sua avventura con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo, un bottino ragguardevole (terzo ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo i Mondiali di Oestersund : tutte le statistiche - Lisa Vittozzi sempre la migliore : Al termine dei Mondiali di Biathlon la miglior tiratrice azzurra resta Lisa Vittozzi, che però ad Oestersund ha sofferto molto i poligoni a terra. In assoluto il miglior italiano al tiro ad Oestersund è stato Thomas Bormolini, che è anche primo in stagione tra gli uomini. Di seguito le percentuali totali in Coppa del Mondo, comprensive di quelle della rassegna iridata svedese, presentate anche in maniera avulsa dal computo complessivo. LE ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : una rassegna iridata che entrerà nella storia dei nostri colori : Si sono chiusi in maniera trionfale i Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia l’Italia ha centrato il terzo posto nel medagliere finale raccogliendo cinque podi, dei quali due d’oro nelle mass start, ai quali vano aggiunti quelli di Lisa Vittozzi e delle staffette miste. Un risultato fantastico che suggella una stagione nella quale il meglio deve ancora venire. Riavvolgendo il nastro di questa kermesse svedese, il viatico era ...

Biathlon - la Wierer tinge i mondiali di azzurro : oro nella Mass Start : Alla finanziera altoatesina sono giunte pochi minuti dopo la fine della gara le congratulazioni del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Economia e ...

Biathlon - ai mondiali trionfa anche Windisch : Non è mai salito sul podio in Coppa del mondo, qui ha vinto addirittura la medaglia d'oro, chiudendo con 22'8 sul francese Antoni Guigonnat, che sembrava fuori gara dopo gli errori al primo poligono ...

Mondiali Biathlon : Windisch oro nella mass start maschile : Come a Canmore nel 2016 in Coppa del Mondo, lo scenario è quello: Wierer e Windisch, rispettivamente da Rasun di Sopra e Rasun di Sotto, di fatto lo stesso comune nella valle di Anterselva, la casa ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le pagelle delle mass start. Wierer e Windisch da favola - Vittozzi raddrizza la gara : Scolpite la giornata odierna nel libro della storia del Biathlon italiano: Dominik Windisch e Dorothea Wierer fanno risuonare l’inno di Mameli ai Mondiali nelle due mass start che chiudono la rassegna. Voti altissimi per tutti gli azzurri in gara oggi, andiamo a scoprire le ultime pagelle della kermesse iridata. LE pagelle delle mass START DEI Mondiali DI Biathlon Dominik Windisch, 10: un rimonta epica in condizioni da tregenda, quasi ...

Mondiali di Biathlon – Windisch su di giri dopo l’oro nella mass start : “comincio a credere al destino” : Le prime parole di Dominik Windisch dopo l’oro nella mass start ai Mondiali di biathlon 2019 “Sensazione fantastica, sono contento per la Nazione soprattutto perché ha vinto anche Dorothea e lei lo ha meritato perché ha fatto bene durante tutta la stagione. Questo Mondiale è non era andato comunque male per l’Italia, perché erano arrivate già tre medaglie e potevamo tornare a casa contenti, ma ovviamente finire così è ...

Mondiali di Biathlon - Dorothea Wierer e Dominik Windisch conquistano l'oro nella mass start : 22 anni dopo Wilfried Pallhuber, Il 29enne altoatesino, bronzo nella sprint alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, compie una grande impresa , considerato che in Coppa del Mondo vantava una sola ...

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di Biathlon. 2 ori in un giorno dopo 22 anni di digiuno : Ad inizio rassegna le medaglie iridate dell’Italia del Biathlon nella storia erano 22, oggi, a Mondiali conclusi, sono 27: l’oro mancava dal 1997, dopo 22 anni ne sono arrivati due tutti insieme, a distanza di meno di tre ore l’uno dall’altro. Ecco tutti i podi degli azzurri nella storia dei Mondiali di Biathlon: 1979 Ruhpolding (Ger) – Bronzo Luigi Weiss 10 km sprint maschile 1985 Ruhpolding (Ger) – Bronzo ...

Biathlon - Mondiali 2019 - Dominik Windisch : “Sono riuscito a gestire bene il vento - ma all’ultimo poligono per me non era così forte” : Giornata storica per l’Italia ai Mondiali di Biathlon: dopo l’oro di Dorothea Wierer, anche nella mass start maschile ha vinto un azzurro: si tratta di Dominik Windisch, che a fine gara ha parlato al sito federale, cercando di esprimere tutta la propria gioia per una medaglia insperata alla vigilia ed incredibile per come si era messa la gara all’inizio. Queste le parole dell’azzurro: “Sensazione fantastica, sono ...

Biathlon - Mondiali - il segreto di Windisch : Julia lo ha reso vincente : Una settimana dopo vinsi la prima gara di Coppa del Mondo a Canmore in Canada». I VIDEO DI GAZZETTA TV ascesa - E diventò il numero uno dello scia e spara. «La consegna è stata un momenti divertente, ...