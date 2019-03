Allerta Meteo Toscana | codice giallo per vento su Firenze | Prato e Pistoia

Allerta Meteo - arriva un nuovo peggioramento e la protezione civile lancia l’allarme : “attenzione ai venti di burrasca in Sardegna e al Sud” : Allerta Meteo – Una saccatura atlantica sta raggiungendo le regioni occidentali dell’Italia, determinando una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con primi rinforzi di maestrale sulla Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, a gran parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Sardegna - burrasca di maestrale : previste punte di 80 km/h : Allerta Meteo Sardegna – Forte vento in arrivo in Sardegna: raggiungeranno e probabilmente supereranno gli 80 Km/h le raffiche di vento di maestrale che da domani soffierà forte su tutta l’Isola. “Un vortice depressionario concentrato sulla penisola scandinava sta favorendo il transito di un veloce sistema depressionario, associato a instabilità atmosferica e forti correnti nord occidentali – spiegano gli esperti ...

Allerta Meteo Sardegna : avviso di criticità per burrasca di maestrale da stasera : La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo per forte vento di maestrale, sino a burrasca, su tutta l’Isola: l’avviso è valido da questa sera fino alla mattinata di venerdì 15 marzo. Sull’Isola sono attesi venti da nord ovest in intensificazione sulle coste settentrionali e occidentali. Giovedì 14 e venerdì 15 i picchi massimi con rinforzi sino a burrasca e burrasca forte, sempre sulle zone ...

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” per temporali nelle prossime ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacini Costieri Sud, dal pomeriggio di oggi, mercoledi’ 13 marzo 2019 e per le successive 6-9 ...

Allerta Meteo e scuole chiuse - ma a Napoli splende il sole : scuole chiuse stamane a Napoli, anche se il vento è calato e non piove: il Comune ieri ha deciso lo stop alle lezioni sulla base dell'Allerta meteo della protezione civile regionale. 'Noi abbiamo il ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione - temporali e burrasche : La protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta arancione per domani sulla Puglia a causa dei forti venti di burrasca e dei temporali che già da oggi interesseranno la parte settentrionale della regione e si intensificheranno domani scendendo verso sud. Da stasera sono previsti temporali e forti mareggiate sulla Puglia settentrionale con venti da forti a burrasca fino a tempesta sui settori costieri. Da domani il Maltempo ...

Allerta Meteo Sicilia : venti di burrasca a Palermo - chiuse ville e giardini comunali : giardini e ville comunali off limits domani a Palermo. Secondo il bollettino della Protezione civile regionale, infatti, nel capoluogo Siciliano sono previsti “venti di burrasca forte con raffiche fino a tempesta lungo la Sicilia settentrionale”. L’Amministrazione comunale ha disposto, dunque, in via precauzionale la chiusura di ville e giardini comunali. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: venti di burrasca a Palermo, chiuse ...

Allerta Meteo Campania : domani martedì 12 Marzo 2019 scuole chiuse a Napoli : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha emanato un’ordinanza per la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, legata all’Allerta Meteo della Protezione civile della Regione Campania per “venti generalmente forti settentrionali, con locali raffiche.” Un’Allerta molto simile a quelle del 23 e 24 febbraio, i cui effetti hanno causato notevoli danni ai plessi scolastici ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : attenzione al Centro/Sud - temporali e forti venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, che nelle prossime ore formerà un’area di bassa pressione sullo Jonio, sarà responsabile dell’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare le regioni meridionali. La perturbazione comporterà inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo Italia 12 marzo 2019 : Roma - Napoli e zone interessate : Allerta meteo Italia 12 marzo 2019: Roma, Napoli e zone interessate Allerta meteo in Italia da lunedì 11 a martedì 12 marzo 2019, con Roma e Napoli zone interessate. Principale causa dell’Allerta il forte vento che ha già causato danni in passato. Diverse le zone colpite, mentre la colonnina di mercurio scenderà di diversi gradi, riportando l’inverno là dove, fino a poco tempo fa, si aveva avuto qualche passaggio di primavera. Naturalmente, ...

Allerta Meteo Liguria : in arrivo venti di burrasca - attese raffiche oltre i 100 km/h : Il centro Meteo-idrologico della Protezione Civile della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo per venti settentrionali di burrasca forte. Nelle prossime ore sono attese raffiche di vento fino a 80-100 km/h, soprattutto sui crinali e agli sbocchi delle valli e ad oltre 100 km/h sui rilievi più alti. Il mare sarà molto mosso sotto costa e fino ad agitato al largo. Nel pomeriggio in Liguria è previsto un temporaneo aumento ...