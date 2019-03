Terremoto a Bologna | scossa di magnitudo 3 0

blogo

(Di sabato 16 marzo 2019)I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato unadidi3.0 intorno alle 7:10 di questa mattina a due chilometri da Dozza, una cittadina in provincia di. Laè stata registrata a circa 35 chilometri di profondità, ma per fortuna al momento non si segnalano danni a persone o cose. LE autorità locali hanno comunque allertato forze dell'ordine e vigili del fuoco.di3.0 é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 10:27 di Saturday 16 March 2019

Corriere : Bologna, scossa di terremoto di magnitudo 3: epicentro nell’area della Dozza - SkyTG24 : Terremoto a Dozza, nel Bolognese: scossa di magnitudo 3.0 - repubblica : Terremoto, scossa di magnitudo 3 registrata nel Bolognese -