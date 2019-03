Toto Cutugno come Albano | anche lui nella black list dell’Ucraina

Toto Cutugno come Al Bano : l'Ucraina ha chiesto il divieto d'ingresso per il cantante : Dopo il caso Al Bano, segnalato come artista non gradito in Ucraina, un nuovo importante cantante italiano si aggiunge a questa speciale lista nera, Toto Cutugno: anche a lui viene vietato l'ingresso sul suolo ucraino per le sue posizioni. Toto Cutugno Un gruppo di deputati ucraini infatti ha richiesto al Capo dei servizi di sicurezza Vasily Gritasak di vietare l'ingresso in Ucraina all'artista italiano per il fatto che ha delle posizioni ...

Toto Cutugno - anche lui finisce nella lista nera dell’Ucraina : “È un agente di appoggio della guerra della Russia” : Dopo Al Bano, l’Ucraina mette al bando anche Toto Cutugno. Un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza (Sbu) Vasily Gritsak di precludere l’ingresso nel Paese al cantante per le sue presunte posizioni filorusse: lo ha rivelato all’Ansa uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk, confermando il contenuto di un articolo apparso giovedì su Economistua.com, che aveva pubblicato una copia ...

Gianni Bella a Ora o mai più : il gesto di Toto Cutugno e Silvia Salemi : Gianni Bella alla finale di Ora o mai più 2019 C’era anche Gianni Bella alla finale di Ora o mai più. Il famoso artista era seduto in prima fila e non si è perso neppure un minuto della gara, dove la sorella Marcella Bella partecipa in qualità di Coach fin dalla prima edizione. La sua […] L'articolo Gianni Bella a Ora o mai più: il gesto di Toto Cutugno e Silvia Salemi proviene da Gossip e Tv.

Toto Cutugno : età - figli e moglie. La Carriera del coach : Toto Cutugno: età, figli e moglie. La Carriera del coach Chi è Toto Cutugno e Carriera Toto Cutugno nasce a Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara il 7 luglio 1943. Il padre è un maresciallo di marina, mentre la madre è una casalinga. Dopo la sua nascita la famiglia si trasferisce a La Spezia. Il padre, il quale suona la tromba come hobby, trasmette al figlio la passione per la musica al figlio: infatti a soli tredici anni partecipa ad un ...

Ora o mai più - la straziante confessione di Toto Cutugno : "Perché sono andato allo show di Amadeus" : Toto Cutugno a Tv Sorrisi e Canzoni rivela di essersi divertito a fare il coach a Ora o mai più, sebbene non ami usare questa parole inglese. Parla della sua allieva Annalisa Minetti. "È il mio cucciolo. Credo però che non abbia avuto quel che meritava davvero”, confessa Cutugno. Il cantante si rife

Toto Cutugno - la delusione per Annalisa Minetti e le parole su Mahmood : Toto Cutugno deluso a Ora o mai più per Annalisa Minetti Sabato prossimo andrà in onda la finale di Ora o mai più, che ha visto la partecipazione di Toto Cutugno nel ruolo di giudice. Il cantante non le ha di certo mandate a dire nel corso delle varie puntate. Durante un’intervista per Tv Sorrisi […] L'articolo Toto Cutugno, la delusione per Annalisa Minetti e le parole su Mahmood proviene da Gossip e Tv.

Ora o mai più - sconcertante Toto Cutugno : "Sì - con il mio cane" : Le battute si sprecano. Di certo, Toto Cutugno ha voluto stupire. Il cantante, attualmente giudice di Ora o mai più, annuncia un progetto discografico nuovo. Tv Sorrisi e canzoni intervista il cantautore venerato in Russia, che si dice pronto a riaffacciarsi al mondo della discografia con un nuovo p

