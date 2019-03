Nuova Zelanda, Giuseppe Conte: “Odio e violenza inaccettabili” (Di venerdì 15 marzo 2019) Tutto il mondo esprime cordoglio e condanna l'attentato in Nuova Zelanda, in cui sono state uccise almeno 49 persone. Ma in Italia finisce sotto accusa prima il governo: sia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sono finiti sotto attacco per aver espresso il loro cordoglio solo dopo molte ore.



(Di venerdì 15 marzo 2019) Tutto il mondo esprime cordoglio e condanna l'attentato in Nuova Zelanda, in cui sono state uccise almeno 49 persone. Ma in Italia finisce sotto accusa prima il governo: sia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sono finiti sotto attacco per aver espresso il loro cordoglio solo dopo molte ore.

Inter : ?? | I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite in Nuova Zelanda dagli attacchi terroristici #FCIM - GiuseppeConteIT : Sgomento per quanto accaduto in Nuova Zelanda. Il mio cordoglio per le vittime e il mio partecipe pensiero ai ferit… - PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno -