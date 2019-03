Juventus | Sarri sarebbe il nuovo nome per il post Allegri RUMORS

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Massimilianoha puntellato come meglio non poteva la sua panchina grazie alla vittoria in rimonta contro l'Atletico Madrid. Ma nonostante la spallata alle critiche che lo bersagliavano, il tecnico livornese continua ad essere chiamato in causa da numerose voci che lo vorrebbero il prossimo anno lontano dalla Torino bianconera e che alimentano via via un toto nomi che coinvolge numerosi top manager europei. Ilcircolato nelle ultime ore è quello di Maurizio. L'ex allenatore del Napoli si ritrova a dover gestire una stagione complicata al Chelsea dove, dopo l'idillio iniziale, le sue quotazioni sono in forte discesa.C'è il sondaggio Juve, ma la Roma è in vantaggio La società più attenta alle vicende del tecnico toscano finora è nettamente la Roma, i capitolini avrebbero infatti già avviato i contatti con il tecnico e la gestione di Ranieri sembra essere nata ...

MatteoPedrosi : ????Panchine 2019/20, i favoriti (9 marzo 2019): #Juventus: Zidane #RealMadrid: Mourinho #ManCity: Guardiola #Inter:… - AndrewMari1988 : #Juventus: pescata la seconda miglior scelta dei quarti (#Ajax) ma nell'eventuale semifinale potrebbe vedersela con… - CretellaRoberta : Sorteggio Champions a Nyon, nei quarti Juventus pesca l'Ajax: Il Napoli deve guardarsi dal Chelsea di Sarri in Euro… -