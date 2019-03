E P M tra le aziende Champions selezionate da L’Economia de Il Corriere della Sera e

Cina - via alla legge che garantisce pari trattamento alle aziende straniere : MILANO - Mentre l'Italia si prepara a spalancare le porte agli investimenti cinesi in Italia, Pechino apre le sue alle aziende straniere. L'assemblea popolare cinese, con 2.929 Voti a favore, otto ...

Fca - firmato rinnovo contratto di 87mila lavoratori. Fiom fuori da tavolo : ‘Vittoria di sindacati e aziende - non di dipendenti’ : È stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto specifico di lavoro di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. Lo hanno firmato Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat. Il contratto, relativo al periodo 2019-2022, interessa 87mila lavoratori. Mentre i sindacati che hanno siglato l’intesa parlano di un rinnovo che “sfida la crisi, guarda con fiducia al futuro e riconosce aumenti salariali rilevanti“, come ha ...

Sardegna - accordo tra pastori e aziende : 74 centesimi al litro per il latte ovino e caprino - più conguaglio a novembre : C’è l’accordo sul prezzo del latte ovino e caprino: il tavolo convocato dal prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, ha chiuso un’intesa sul prezzo di 74 centesimi al litro e l’impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano. Finisce così la protesta, durata un mese, dei pastori dell’isola nel corso della quale sono stati effettuati decine di blocchi stradali e diversi assalti ai ...

'Campioni dell'innovazione' - tra aziende pugliesi ritirano il 'premio dei premi' : Ci sono anche tre aziende pugliesi tra le nove che questo pomeriggio nel corso di una cerimonia al Senato hanno ricevuto il 'premio dei premi'. Il prestigioso riconoscimento, istituito dalla ...

Maxi frode fiscale a Palermo - sequestrati 4 - 5 milioni di euro a quattro aziende : Emettevano fatture false per evadere le imposte sui redditi e l'iva. Per questo motivo i finanzieri di Palermo hanno sequestrato conti correnti, immobili e automobili, per un valore di 4,5 milioni di ...

Classifica Ft : tre aziende italiane tra le società europee a crescita più rapida. Ecco chi sono : Ci sono tre italiane tra le prime trenta società europee che hanno registrato le migliori performance nel triennio 2014-'17: Buzzoole , media company con sede a Napoli che fa promozione online tramite ...

Ok alla mozione congela Tav - le aziende : 'Pronte a fermarci'. Salvini : 'Contratto da rivedere' : Contratto che però, ha ricordato Salvini ieri sera, 'non è la Bibbia: nei prossimi mesi o anni bisognerà riaggiornarlo, perché l'economia va avanti. Magari ne riparleremo non nel 2019, ma nel 2020. ...

CUNEO/ Digital Innovation Hub di Confartigianato per la trasformazione digitale delle aziende : I Digital Innovation Hub di Confartigianato sono una rete strutturata di spazi dove sviluppare i processi di trasformazione Digitale delle piccole imprese e dove cogliere le opportunità del piano ...

Fiere : oltre 600 aziende pronte a Rimini per Beer Attraction : Rimini, 13 feb. (Labitalia) - Con oltre 600 aziende, e un aumento da 7 a 10 padiglioni, Beer Attrac[...]

Latte : Cia Veneto - nella nostra Regione perse cento aziende in un anno : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) - "Solidarietà ai pastori sardi, ma la questione Latte riguarda anche noi: il Veneto soffre dei medesimi problemi". Gianmichele Passarini, presidente di CIA - Agricoltori Italiani Veneto, appoggia la protesta dei produttori sardi e ne approfitta per fare il punto della s

Scienza e aziende ragionano a Venezia per tracciare la strada della decarbonizzazione : In laguna il quinto convegno internazionale sulla sostenibilità organizzato dalla Venice International University e Alcantara Fonte Repubblica.it Redazione R. 11/02/2019 - 09:35

Brexit - 250 aziende britanniche pensano a trasferimento in Olanda. Monta la paura del ‘no deal’ - e l’Italia schiera task force : Il governo olandese sarebbe in contatto con oltre 250 aziende riguardo al trasferimento delle loro operazioni dal Regno Unito all'Olanda prima dell'uscita di Londra dall'Ue. Secondo quanto riporta il Guardian, il ministero olandese degli Affari economici ha detto di aver attirato nel Paese dalla Gran Bretagna lo scorso anno 42 aziende o uffici di queste e 1.923 posti di lavoro. Tra coloro che hanno scelto di puntare sull'Olanda vengono citati ...

