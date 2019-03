Serena Rossi : figlio e marito. Chi è l’attrice di “Io sono Mia” : Serena Rossi: figlio e marito. Chi è l’attrice di “Io sono Mia” Chi è Serena Rossi e carriera Sta vivendo un periodo d’oro la bellissima Serena Rossi. L’attrice napoletana negli ultimi anni ha collezionato tantissimi successi, eha conquistato il pubblico italiano e la critica cinematografica con le sue splendide performance. Serena si è cimentata nell’ultimo anno nella difficile impresa di interpretare Mia Martini nel ...

Mara Venier a domenica in combina le nozze a Serena Rossi : Serena Rossi era ospite a “domenica in”e durante l’intervista Mara Venier ci ha messo lo zampino al telefono con Davide il compagno dell’attrice ha chiesto con insistenza delle nozze e lui ha fatto l’attesa proposta. La Rossi incredula ripeteva: “Ma davvero?”. Ora sorride felice e definisce zia Mara la sua “wedding planner”. Lui è Andrea Pergolesi di “Un posto al sole”. Stanno insieme da dieci anni, si sono conosciuti sul set, convivono e ...

Serena Rossi e Davide Devenuto - storia di un amore lungo nove anni : Serena Rossi e Davide DevenutoSerena Rossi e Davide DevenutoSerena Rossi e Davide DevenutoSerena Rossi e Davide DevenutoSerena Rossi e Davide DevenutoSerena Rossi e Davide DevenutoSerena Rossi e Davide DevenutoSerena Rossi e Davide DevenutoSerena Rossi e Davide DevenutoSerena Rossi e Davide DevenutoSerena Rossi e Davide DevenutoNon è una linea retta l’amore tra Serena Rossi, 32 anni, e Davide Devenuto, 46, ma (forse proprio per questo) è ...

Domenica In : proposta di matrimonio per Serena Rossi – Video : Serena Rossi Una settimana da incorniciare per Serena Rossi. Dopo il successo di pubblico di Io Sono Mia, ieri, durante la puntata di Domenica In, l’interprete di Mia Martini ha vissuto un momento davvero speciale. Al cospetto di Mara Venier, l’attrice napoletana parla del grande amore della sua vita, Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un posto sul sole, e dalla cui relazione decennale è nato il piccolo Diego, di circa due anni. La ...

Domenica In - Mara Venier vola grazie a Serena Rossi e Mia Martini : Continua la cavalcata d'ascolti di Mara Venier. Ieri 17 febbraio Domenica In ha fatto il pieno di share. Su Rai1 la trasmissione pomeridiana ha intrattenuto 3.238.000 spettatori pari ad uno share del 20.4%, nella prima parte, e 2.681.000 spettatori pari ad uno share del 18.8%, nella seconda parte da

Domenica In – Ventitreesima puntata del 17 febbraio 2019 – Arisa - Enrico Nigiotti - Simone Cristicchi - Laura Chiatti - Serena Rossi tra gli ospiti..

