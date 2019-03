L’oroscopo settimanale di Maria Rivolta Celeste | dal 13 al 20 marzo

vanityfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCpricornoAcquarioPesciCari Scorpione, nel weekend dimenticatevi di tutto, rifugiatevi in un luogo magico e trasformatelo in un’isola a forma di cuore. E voi Ariete, invece, fate ciao con la mano (come farebbe la regina Elisabetta) e salutate finalmente Urano, che si toglie dalle scatole e vi regala una settimana più tranquilla.Se volete sapere come ve la passerete nei prossimi giorni, guardate nella gallery IN ALTO la nuova puntata dell’oroscopo firmato da(che potete seguire anche su Instagram e sul numero in edicola ogni mercoledì).Il santo della settimana è Fabio Lanzoni, l’eroe delle copertine dei romanzi rosa anni 80. Sempre sia lodato.LEGGI ANCHEOroscopo del benessere: a ogni segno la sua fuga di relaxLEGGI ANCHECapodanno Cinese, cosa succede nell'anno del maiale?

