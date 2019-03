Samsung presenta Galaxy M20 | lo smartphone ispirato ai millennial

Samsung Fold : presentato il primo smartphone pieghevole… e Microsoft? : Molti di voi sapranno già che, durante la serata di ieri, Samsung ha svelato il primo vero smartphone pieghevole dotato di tre display e non si tratta di un semplice concept o prototipo ma di un device che verrà realmente messo in commercio a fine aprile. Ci sono aspetti negativi e positivi su questo innovativo prodotto su cui l’azienda coreana ha deciso di investire molte delle sue risorse. Innanzitutto è da applaudire la cerniera di ...

Samsung presenta il suo primo cellulare-tablet pieghevole : Seoul, 20 feb., askanews, - Dopo anni d'indiscrezioni, anticipazioni, ipotesi e un prototipo, Samsung ha presentato il suo primo smartphone dallo schermo pieghevole. È un cellulare che si apre e si ...

Samsung Fold : presentato il primo smartphone pieghevole… e Microsoft? : Molti di voi sapranno già che, durante la serata di ieri, Samsung ha svelato il primo vero smartphone pieghevole dotato di tre display e non si tratta di un semplice concept o prototipo ma di un device che verrà realmente messo in commercio a fine aprile. Ci sono aspetti negativi e positivi su questo innovativo prodotto su cui l’azienda coreana ha deciso di investire molte delle sue risorse. Innanzitutto è da applaudire la cerniera di ...

Anche per il Samsung Galaxy S10 dei punti debole : analisi scheda tecnica post presentazione : Ieri abbiamo assistito alla presentazione di diversi device e, tra questi, è impossibile non concentrarsi sul cosiddetto Samsung Galaxy S10. Tantissimi i punti di forza preannunciati per il nuovo top di gamma Android, in vista del suo esordio sul mercato con gli altri membri della nuova famiglia, ma allo stesso tempo credo sia opportuno provare ad individuare Anche qualche punto debole. Giusto dunque avere uno sguardo d'insieme, esattamente come ...

Samsung : presentato lo smartphone con lo schermo pieghevole : E' stato presentato ieri ufficialmente da Kwon Oh-Hyun, CEO della Samsung, in una serie di eventi organizzati in simultanea a San Francisco (Stati Uniti), a Seul (Corea del Sud) e a Londra (Inghilterra), il primo smartphone con schermo pieghevole: l'innovativo e rivoluzionario "Samsung Galaxy Fold". Si tratta di una vera e propria rivoluzione tecnologica, cominciata quando già la Samsung aveva fatto parlare di sè per il nuovo dispositivo Samsung ...

Samsung ha presentato il Galaxy S10 e lo smartphone pieghevole Fold : L’attesa per conoscere i nuovi prodotti Samsung è terminata, ieri sera hanno fatto il loro esordio gli smartphone Galaxy S10, S10+ e S10e e lo smartwatch Galaxy Watch Active, passati un po’ in secondo piano rispetto al protagonista più atteso, il Galaxy Fold. Finalmente si sa tutto dello smartphone pieghevole di cui si è parlato a lungo, che si era intravisto a fine 2018 e in un video istituzionale che sta passando in TV da qualche ...

Samsung ha presentato il primo smartphone pieghevole - e l'S10 - : Alla fine la novità c'è stata. Anzi due. Il timore che lo spot ' sfuggito ' a Samsung su una tv norvegese avesse rovinato la festa organizzata a Londra per il lancio dell'S10 svelando in anticipo le ...

Presentato il Samsung Galaxy Fold : specifiche - foto - uscita e prezzo per l’Italia : Il Galaxy UNPACKED 2019 (ancora in corso, visto che è da poco iniziato), oltre ai Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, ci ha restituito anche il Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole del colosso asiatico. Trattasi di un dispositivo assai particolare, o forse - sarebbe il caso di dire - unico nel suo genere, cui molto probabilmente seguiranno esemplari sui generis, di realizzazione altra (il prossimo, prodotto da Huawei, proprio ...

Samsung Galaxy S10 tutto (o quasi) già svelato prima della grande presentazione di stasera [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Come seguire l’imperdibile video presentazione del Samsung Galaxy S10 - orario italiano per diretta streaming il 20 febbraio : La presentazione del Samsung Galaxy S10 e S10 Plus è attesa per la serata di oggi 20 febbraio. Come seguire la diretta streaming dell'evento e soprattutto a che ora per noi italiani? Diciamo subito ai nostri lettori che il live avrà luogo in un momento abbastanza comodo, seppur a cavallo della cena ma poco importerà mangiare un po' più tardi, visto che le novità attese sono moltissime, compreso il primo vero e proprio smartphone pieghevole del ...

Che cosa presenta Samsung il 20 febbraio : Oltre agli smartphone, Samsun g dovrebbe presentare anche un nuovo tablet molto simile per caratteristiche all'iPad e dei nuovi wearable dedicati al mondo del fitness. La location scelta da Samsung è ...

Presentazione Samsung Galaxy S10 in diretta streaming - dove vederla : Presentazione Samsung Galaxy S10 in diretta streaming, dove vederla dove vedere la Presentazione del Samsung Galaxy S10 Si avvicina sempre di più la data di Presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10. L’evento si terrà a San Francisco e a Londra mercoledì 20 febbraio e, come immaginabile, l’attesa cresce ogni giorno sempre di più. In molti attendono che il sipario sveli finalmente il nuovo top di gamma sudcoreano, sul quale da ormai diverso ...