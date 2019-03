Imprese | accordo Eni-Cdp per iniziative congiunte su economia circolare

CDP e UniCredit siglano accordo per supporto Imprese italiane in Cina : Le imprese italiane guardano sempre più all'Oriente. Per tale ragione Cassa depositi e prestiti , CDP, e UniCredit hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per rafforzare il sostegno alle imprese ...

Brexit - May chiede tempo per l'accordo. Imprese e Bank of England temono il no deal : ... Andrew_Adonis, Il mondo dell'economia e in particolare le associazioni imprenditoriali continuano a lanciare allarmi: «un no deal è la più grande minaccia alla economia dal 1939» dice il ceo della ...

Confindustria punta sulla digitalizzazione delle Imprese e sigla un accordo con Google : E il sistema economico italiano, è stato evidenziato, non sembra ancora aver colto tutto il potenziale dell'economia di Internet: l'Italia si colloca solo al 25esimo posto su 28 nel digital economy ...

Accordo Siae e Cna di Ragusa per sconti alle Imprese : Grazie ad un Accordo tra Cna di Ragusa e Siae, saranno applicati sconti alle imprese che utilizzano musica all'interno dei locali

Accordo Google-Confindustria per la digitalizzazione delle Imprese italiane : videointervista 07 febbraio 2019 , 15:49 Ferro, Ice,: Far crescere l'export per far crescere l'economia L'Accordo tra Confindustria e Google si sviluppa su direttive molto precise , ovvero supporto ...