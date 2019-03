Jorge Lorenzo MotoGP - GP Qatar 2019 : “Ho male in tutto il corpo - sarà una gara di sopravvivenza per me” : 15° posto e due cadute. Non è stato certo il giorno dello spagnolo Jorge Lorenzo, quello delle qualifiche del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail, l’iberico ha dovuto fare i conti con diversi contrattempi che hanno avuto anche delle ripercussioni sul suo fisico già provato. Lorenzo, infatti, viene da un inverno travagliato nel corso del quale si è procurato la frattura allo scafoide del polso ...

MotoGp – Caduta Jorge Lorenzo - lo spagnolo torna in pista nonostante il dolore : Jorge Lorenzo torna in pista in Qatar dopo l’incredibile Caduta durante le Fp3: forfait scongiurato per il maiorchino Dopo l’incredibile Caduta rimediata durante le Fp3 del Gp del Qatar (QUI IL VIDEO), si temeva per le condizioni di salute di Jorge Lorenzo e per la sua presenza nelle qualifiche sul circuito di Losail. Vessato dalla sfortuna, il pilota spagnolo, nonostante i dolori alla parte sinistra della schiena e alla mano ...

MotoGp – Valentino Rossi attira l’attenzione di Jorge Lorenzo : pacca sul sedere e saluti cordiali tra i due ex rivali [VIDEO] : Jorge Lorenzo e Valentino Rossi grandi protagonisti del primo giorno in Qatar: il gesto del Dottore nei confronti dello spagnolo ‘avvicina’ i due piloti Il primo appuntamento datato 2019 del campionato mondiale di MotoGp si appresta a dare il suo spettacolo sul circuito del Qatar. Jorge Lorenzo e Valentino Rossi sono stati oggi grandi protagonisti a Losail. Dopo la conferenza stampa, infatti i due piloti si sono prestati per ...

MotoGp – Lorenzo tra passione ed infortuni - Jorge in Qatar non ancora la 100% : “ho bisogno ancora un mese di tempo” : Jorge Lorenzo pronto all’esordio stagionale nonostante una condizione fisica non ancora al 100%: le parole del maiorchino nella prima conferenza stampa della stagione 2019 di MotoGp L’attesa è finalmente terminata: i piloti e tutti gli uomini degli staff delle squadre partecipanti al Motomondiale 2019 popolano nuovamente il paddock, quello di Losail, dove domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara ...