Inter-Spal | Gagliardini spiega la dedica dopo il gol | ' Per mio figlio Me lo sentivo'

Inter - Spalletti si gode il successo sulla Spal : “una partita di carattere. Icardi? Di lui non parlo perchè…” : L’allenatore toscano ha parlato dopo la vittoria sulla Spal, soffermandosi anche sul caso relativo a Mauro Icardi Una vittoria liberatoria, che permette all’Inter di mantenere il contatto con il Milan ad una settimana dal derby con il Milan che vale il terzo posto. Spada/LaPresse Soddisfatto Luciano Spalletti per la prova dei nerazzurri, riusciti solo nel secondo tempo a regolare i propri avversari con i gol di Politano e ...

Inter - Politano e Gagliardini piegano la Spal : 2-0 e gol annullato - Brozovic ko : Due gol in dieci minuti di Politano e Gagliardini bastano ad un'Inter rimaneggiata per superare la Spal 2-0 a San Siro e tenere il passo del Milan, nella lotta per la terza posizione. I nerazzurri raggiungono quota 50 punti, a -1 dai rossoneri ma soprattutto a +6 sulla Roma impegnata domani contro l

Inter-Spal 2-0 - Politano e Gagliardini trascinano Spalletti : L'Inter è ancora viva. Soffre per 70 minuti contro la Spal, ma alla fine esce da San Siro con tre punti e si prepara a una settimana fondamentale: giovedì sera c'è il ritorno di Europa League e ...

Inter-Spal - le pagelle : Politano corre ovunque - soffre Joao Mario : pagelle INTER HANDANOVIC 6 La Spal non lo impensierisce più di tanto. CEDRIC 6.5 Si fa vedere con due cross per Lautaro Martinez e ci mette lo zampino nel raddoppio di Gagliardini. DE VRIJ 6.5 L'...

Inter - Spalletti : "Vittoria di carattere - ma a volte siamo timidi" : Tre punti contro la Spal per tenere la scia del Milan una settimana prima del derby. Luciano Spalletti porta a casa i tre punti nell'emergenza: "Abbiamo fatto un secondo tempo di carattere - ha ...

Inter - Spalletti : 'Non parlo più di Icardi' : Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti dribbla l'argomento Icardi dopo la vittoria con la Spal. 'Non parlo più di Icardi, qualunque cosa io dica viene tradotto in maniera molto particolare. Giocherà ...

Calcio : serie A. Inter batte Spal - Torino e Atalanta agganciano Roma : Il Milan chiama, l'Inter risponde. Prosegue a distanza il derby della Madonnina per il terzo posto: i rossoneri piegano il Chievo, i nerazzurri domano

Inter-Spal 2-0 - Politano e Gagliardini esaltano San Siro. Ma Icardi non c'è : Niente Mauro Icardi , neppure presente a San Siro,? Poco male per l' Inter , che nella ripresa risolve la pratica Spal grazie ai sigilli - nel giro di dieci minuti - di Politano e Gagliardini. 2-0 e ...

L'Inter è viva : sfida aperta al Milan - battuta la Spal - : L'Inter supera per 2-0 in casa la Spal con le reti nella ripresa di Politano e Gagliardini e mantiene un unico punto di distanza dal Milan in vista del decisivo derby di domenica prossima . La squadra ...

Inter-Spal - Spalletti : “abbiamo il fuoco dentro ma certe volte diventa fiammella” : Successo prezioso per l’Inter nella gara di campionato contro la Spal, ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport: “ci siamo fatti ‘strozzare’ dalle difficoltà, si perdono quelle sono le caratteristiche, ci sta di essere emozionati, poi devi dimostrare di voler vincere la partita a tutti i costi. Abbiamo il fuoco dentro ma alcune volte diventa una fiammella, Gagliardini ha cambiato ...

Serie A - l'Inter batte 2-0 la Spal e si porta meno uno dal Milan. Ok Torino e Atalanta : Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato che hanno visto le vittorie di Juventus, Parma e Milan, la 27esima giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo delle 12:30 tra il Bologna di Mihajlovic e ...

Serie A - Inter-Spal 2-0 : Politano e Gagliardini rispondono al Milan : ... Semplici Arbitro : Calvarese Marcatori : 22' st Politano, 33' st Gagliardini Ammoniti : Gagliardini, Joao Mario, Ranocchia, I,, Missiroli, Petagna, Valoti, Felipe, Vicari, S, Espulsi : - LA CRONACA ...

Inter-Spal 2-0 - le pagelle nerazzurre : Lautaro Martinez il migliore in assoluto - bene Politano : Si è concluso da poco il match del Meazza tra Inter e Spal con il risultato di 2-0. Una partita molto equilibrata, decisa dalle reti di Matteo Politano e Roberto Gagliardini. I nerazzurri salgono a 50 punti in classifica, riportandosi a meno uno dal Milan terzo, con il derby in programma settimana prossima. Spal che invece resta nelle zone basse della classifica a 23 punti, a +2 sul Bologna terzultimo, in zona retrocessione. La partita Il ...