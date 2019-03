Isola dei Famosi news | Giampaolo Celli denuncia Fabrizio Corona | Vittorio Feltri attacca

Isola dei famosi - Ghezzal si ritira dal gioco. Televoto annulato : Colpo di scena a due giorni dalla prossima puntata dell'Isola dei famosi, in onda lunedì 11 marzo 2019. Un ennesimo imprevisto all'Isola dei famosi. Dopo l'esclusione dal gioco di Jo Squillo, ecco giungere un'altra brutta notizia: un concorrente ha fermamente deciso di ritirarsi. Il concorrente in fuga è Ghezzal ma la sua scelta ha portato come conseguenza all'annullamento del Televoto settimanale. L'ex calciatore ha dato forfait dopo soli 44 ...

L'Isola dei Famosi - annullato il televoto di questa settimana : Ghezzal fuori dal reality : I problemi alL'Isola dei Famosi non finiscono mai, e l'ultima notizia di queste ore riguarda l'annullamento del televoto di questa settimana. Poche ore fa, infatti, sulla pagina ufficiale Instagram del reality show condotto da Alessia Marcuzzi è stato svelato che la votazione è stata sospesa perché uno dei naufraghi ha scelto di abbandonare di sua spontanea volontà il reality show, e quindi di auto-eliminarsi dal gioco che si sta avviando verso ...

Isola dei famosi - ufficiale : annullato il televoto - Ghezzal abbandona il reality : Altro duro colpo per l'Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi, dopo il caos scatenato dallo scandalo del video-messaggio di Fabrizio Corona su Riccardo Fogli. Dall'account Twitter del reality è stato annunciato l'annullamento del televoto dopo che Abdelkader Ghezzal ha deciso di abbandonare l

Perché Ghezzal si è ritirato dall'Isola dei Famosi : Il calciatore di origine algerina ha lasciato il gioco senza conoscere l'esito del televoto, che lo vedeva scontrarsi con...

Isola dei Famosi 2019 - Vladimir Luxuria : “L’unico povero disgraziato qui è proprio Riccardo. La figura della moglie non mi è chiara” : Il “caso Fogli” all’Isola dei Famosi? Secondo Vladimir Luxuria – vincitrice storica, ex inviata e opinionista del reality – è una “montatura fatta ad arte per creare un po’ di gossip su un’Isola dagli ascolti deboli”. A lei, più che altro, non è chiara la figura di Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli, al centro di un presunto tradimento con l’imprenditore Giampaolo Celli. “E’ una vicenda strana, ...

Isola dei Famosi 2019 - un naufrago si ritira dal gioco e il televoto viene annullato. E Ghezzal dice a Vismara una parola che suscita polemica : C’è fermento in Honduras. Sull’Isola dei Famosi, dopo il “caso-Fogli”, le acque sembrano particolarmente agitate e gli animi tormentati. Nelle ultime ore un naufrago ha deciso di ritirarsi dal gioco: c’è riserbo sul nome (forse per aumentare l’attesa nei confronti della prossima puntata del reality), ma potrebbe essere uno tra Ghezzal, Aaron Nielsen e Luca Vismara dato che il televoto – che riguardava proprio loro tre – è ...

Isola dei Famosi 2019 - televoto annullato : Ghezzal si è ritirato : E' Ghezzal, il concorrente che si è ritirato dalla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi.E' arrivato, infatti, il comunicato ufficiale che parla di "motivi familiari" alla base della decisione dell'ex calciatore algerino:prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, televoto annullato: Ghezzal si è ritirato pubblicato su TVBlog.it 09 marzo 2019 15:22.

Isola dei Famosi : televoto annullato - un concorrente si è ritirato : Non finiscono i colpi di scena all'Isola dei Famosi. Dopo tutto quello che sta accadendo per la vicenda di Riccardo Fogli, ora la produzione si trova costretta ad annullare il televoto in sospeso (di cui si sarebbe conosciuto il responso soltanto lunedì), perché uno dei naufraghi in sfida ha abbandonato la trasmissione. Il nome, almeno per il momento, è top secret. Isola dei Famosi: un naufrago misterioso abbandona Al momento non ci sono ancora ...

Isola dei Famosi - pace fatta fra Stefano Bettarini e Marina La Rosa : Lo scontro tra Stefano Bettarini e Marina La Rosa è stato al centro dell'ultima puntata in diretta dell'Isola dei Famosi. I due hanno avuto un confronto piuttosto acceso all'interno del covo, dove ...

Isola dei Famosi - televoto annullato : chi è il naufrago che ha lasciato : Anticipazioni Isola dei Famosi: chi è il concorrente che ha abbandonato Novità importante per la prossima puntata, che andrà in onda lunedì 11 marzo, de L’Isola dei Famosi: il televoto è stato annullato. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha comunicato la decisione attraverso i canali ufficiali. Chi è il concorrente che ha abbandonato l’Isola? Il nome non è stato ancora svelato, ma un nuovo avvenimento in queste ultimissime ...

Isola dei famosi televoto annullato - un concorrente si è ritirato : le anticipazioni : Isola dei famosi, il televoto della settimana è stato annullato: cosa sta succedendo televoto annullato all’Isola dei famosi. Questa settimana non ci sarà nessun eliminato da annunciare nella diretta di lunedì sera con Alessia Marcuzzi. Il motivo? Un concorrente si è ritirato. L’annuncio è arrivato poco fa sul sito ufficiale dell’Isola: “Un nuovo avvenimento in queste […] L'articolo Isola dei famosi televoto ...

Isola dei Famosi - Jo Squillo lascia. Fabrizio Corona svela un retroscena drammatico : 'Rischiata la vita' : Dopo l'allontanamento da Playa Uva per accertamenti, Jo Squillo è stata costretta a ritirarsi da l' Isola dei Famosi 2019 a causa della rottura di un piccolo osso del piede per la quale ora è ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei Famosi 2019 - parla l’uomo indicato da Corona come amante della moglie di Fogli : “Riccardo non merita questo. Ho querelato Fabrizio” : “L’Isola dei Famosi è stato un flop, il programma non andava e l’unico modo per rialzare gli ascolti era mettere su questa messinscena. Io, la mia famiglia, Riccardo Fogli e sua moglie: siamo tutte vittime di questo linciaggio mediatico. E’ stata la cosa più brutta che abbia mai visto in tv, una cosa orrenda a prescindere dal fatto che Fogli sia un personaggio pubblico. Non si fa una cosa del genere a nessun uomo. Mi è ...