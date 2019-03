Mettiamo Apex Legends a confronto con Fortnite tra traguardi e milioni di giocatori

eurogamer

(Di mercoledì 6 marzo 2019)è cresciuto molto velocemente.50diin poco meno di un mese sono sicuramente un grandissimo risultato, per cui gli analisti di Roundhill Investments si sono domandati se non fosse il caso di fare qualche paragone con un altro grande giocatore di questa partita, stiamo parlando dinaturalmente.Stando ai dati condivisi,ha raggiunto grandissimiin tutto sommato poco tempo ma ilcon il titolo Epic Games sarebbe ancora impari per diversi motivi.Leggi altro...

Eurogamer_it : Mettiamo Apex Legeds a confronto con Fortnite #ApexLegends -