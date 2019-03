Astronomia | dall’esplosione della Luna alle tempeste solari | dalle supernove fino a

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Il nostro sistema solare supporta la vita sulla Terra ed è relativamente sicuro… o almeno per ora. Ma basterebbero queste piccole e leggere modifiche per distruggere completamente la vita sulla Terra. Ecco in che modo.Se non ci fosse Giove Giove non è solo un bel pianeta con decine di lune intorno. Secondo gli astronomi, il nostro grande vicino gassoso sta proteggendo la Terra da tutte le rocce che vagano nello spazio. Se Giove sparisse per qualsiasi ragione (effetti naturali o qualcosa di catastrofico come la collisione di un “pianeta vagabondo”) condannerebbe definitivamente la vita sulla Terra. Per capire perché, pensate a Giove come ad una grande aspirapolvere spaziale. Il suo grande campo gravitazionale aspira moltissimi detriti pericolosi che provengono dfasce di asteroidi che circondano il nostro sistema solare, tenendoli lontani dal sistema interno. Giove è abbastanza ...