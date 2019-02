Morta in culla | una bimba di un mese ritrovata senza vita all' alba dal babbo

Bimba di 6 mesi Morta in culla in un 'baby parking' : aperta inchiesta : Una morte in culla per cause naturali, nota anche come Sids-Sindrome della morte improvvisa del lattante: così è stata definita dai medici la morte di una Bimba di 6 mesi avvenuta alle 12.30 nel ...

La madre la credeva Morta in culla - 70 anni dopo l'abbraccio : Le avevano dato il cognome Agostiniani, essendo venuta al mondo il giorno di Sant'Agostino. dopo l'adozione ha vissuto a lungo nella provincia di Rieti, dove è stata anche vittima di violenza, come ...

Bimba trovata Morta in culla col sangue che le usciva dal naso vicino Palermo : Una Bimba di appena due mesi è morta nella culla la scorsa notte. I genitori hanno trovato la piccola cadavere nella sua culla. La coppia avrebbe riferito un particolare, secondo cui la piccola aveva del sangue che le fuoriusciva dal naso, che potrebbe rivelarsi molto importante per spiegare le cause del decesso della neonata. I fatti si sono verificati a San Cipirello, nel Palermitano, tra sabato 12 e domenica 13 gennaio. Diverse ipotesi al ...

