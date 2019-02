Laforgia | LeU | | C' è bisogno di sinistra in questo Paese | ripartiamo e lanciamo

ilgiornale

: @mauribechini Mancano LeU (Grasso, Laforgia...) e Mdp. La nebbia nel loro caso è ancora più fitta? - schnitzlerrr : @mauribechini Mancano LeU (Grasso, Laforgia...) e Mdp. La nebbia nel loro caso è ancora più fitta? - mrspodella : @Dottorina1 @Fornario Provi con Nicola Fratoianni, anche con Francesco Laforgia o meglio ancora con Rossella Muroni… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) 'C'èdiin, noiun appello per le europee e per dopo.' Così il senatore di Liberi e Uguali, Francescoa margine dell'assemblea 'Per i molti,...