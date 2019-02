Bari | maltempo | nave mercantile si infrange sulla scogliera di Pane e Pomodoro

Maltempo Bari : mercantile turco arenato sul litorale [GALLERY] : 1/3 ...

Maltempo - a Bari un mercantile alla deriva s'incaglia a pochi metri dalla spiaggia : a bordo 15 persone : Allerta meteo in Puglia, con il vento a quaranta nodi: a incagliarsi è il cargo turco Efe Murat, partito tre giorni fa dal porto di Ortona. Il mercantile caricava gravo e non dovrebbero esserci rischi ambientali

Maltempo - a Bari un mercantile alla deriva s'incaglia a pochi metri dalla spiaggia : a bordo diverse persone : Allerta meteo in Puglia, con il vento a quaranta nodi: a incagliarsi è il cargo turco Efe Murat, partito tre giorni fa dal porto di Ortona. Il mercantile caricava gravo e non dovrebbero esserci rischi ambientali

Maltempo - calcio femminile : rinviata Sassuolo-Pink Bari : La gara del Campionato femminile di serie A, Sassuolo-Pink Bari, prevista sabato 2 febbraio alle 14.30 allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia, e’ stata rinviata a data da destinarsi per “inagibilita’ temporanea” decretata dal Comune di Reggio Emilia a causa del Maltempo. Lo rende noto la Figc. Per le stesse ragioni, e’ stata inoltre rinviata la partita Sassuolo-Orobica Bergamo valida per la 4 giornata di ritorno ...

Maltempo Bari - consiglieri regionali : “Piove nel nuovo palazzo della Regione” : Piove nel nuovo palazzo della Regione Puglia a Bari. “Speriamo per problemi transitori e superabili, altrimenti a rischio l’immagine della Puglia”, è l’auspicio dei consiglieri regionali di Direzione Italia (Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Manca e Renato Perrini) che in una nota sottolineano che “le forti piogge di queste ore stanno mettendo già a dura prova il nuovo edificio che sta per diventare operativo ...

Maltempo in Puglia : freddo e venti forti in atto - albero schiaccia un'auto a Bari : A distanza di nemmeno 48 ore la Puglia sta facendo i conti con una nuova irruzione di aria fredda proveniente dall'est Europa, fortunatamente meno intensa della precedente. L'aria fredda, infatti,...

Maltempo - Bari : ripristinata la circolazione dei mezzi pesanti : In seguito al miglioramento delle condizioni meteo, il prefetto di Bari ha disposto la revoca del decreto, emesso il 3 gennaio scorso, che prevedeva il blocco della circolazione stradale dei mezzi pesanti nell’ambito del sistema viario della citta’ metropolitana. Dalle 13 di oggi, quindi, e’ stata ripristinata la circolazione dei mezzi pesanti, ma rimane l’obbligo di avere a bordo tutte le dotazioni antineve. L'articolo ...

Maltempo : 24 voli cancellati e dirottati a Bari e Brindisi : Ventiquattro voli sono stati complessivamente cancellati o dirottati negli aeroporti pugliesi di Brindisi e Bari a causa del Maltempo. Sulle altre partenze si sono registrate fino a sei ore di ritardo. La neve che si sta abbattendo su gran parte della regione sta causando disagi non soltanto alla circolazione stradale, ma anche ad autobus, treni e aerei. Le Fal hanno soppresso le corse dei bus in partenza da Matera, Gravina, Altamura e Toritto; ...

Maltempo Puglia - il sindaco di Bari : “Strade percorribili ma usare l’auto solo se necessario” : “Al momento le strade in città sono tutte percorribili, ma in ogni caso è preferibile evitare di utilizzare l’auto se non è strettamente necessario” lo ha dichiarato il sindaco di Bari Antonio Decaro che sta monitorando la situazione insieme all’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. “Sta nevicando e per precauzione stiamo continuando a spargere sale sui tratti in pendenza, sui ponti e sottopassi e anche ...

Maltempo : a Bari da stanotte salatura di ponti e sottovie : ponti, sottopassi e alcune strade di Bari saranno interessate da un servizio di spargimento di sale da parte dell’Amiu disposto dal Comune, finalizzato ad evitare la formazione di ghiaccio soprattutto sui tratti a maggiore pendenza. I mezzi spargisale lavoreranno su due turni, il primo alle 22 e l’altro alle 5 di domani mattina procedendo sui ponti Garibaldi, Padre Pio, XX Settembre, Solarino, Adriatico, ex SP 45 Loseto-Valenzano, ...

Maltempo Puglia : neve e ghiaccio a Bari e Foggia - mezzi spargisale in azione : Nella Città metropolitana di Bari, dalle prime ore di questa mattina, secondo le modalità previste e con il coordinamento degli organi preposti nell’ambito di quanto approvato dal Piano neve della Prefettura, sulle strade interessate da gelo e neve vengono eseguiti gli interventi di spargimento sale necessario alla prevenzione delle formazioni gelive, nonché lo sgombero della coltre nevosa. Presso gli uffici della Città Metropolitana di ...

Maltempo Puglia : neve e ghiaccio a Bari - mezzi spargisale in azione : Nella Città metropolitana di Bari, dalle prime ore di questa mattina, secondo le modalità previste e con il coordinamento degli organi preposti nell’ambito di quanto approvato dal Piano neve della Prefettura, sulle strade interessate da gelo e neve vengono eseguiti gli interventi di spargimento sale necessario alla prevenzione delle formazioni gelive, nonché lo sgombero della coltre nevosa. Presso gli uffici della Città Metropolitana di ...

Maltempo : la Prefettura Bari revoca i divieti per i mezzi pesanti : Visto il miglioramento delle condizioni meteo climatiche che non prevedono piu’ nevicate, la Prefettura di Bari ha sospeso il provvedimento con il quale era stato disposto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate su tutte le strade dell’area metropolitana di Bari. Stando all’aggiornamento delle previsioni meteo, permangono i rischi di venti forti di burrasca e possibili mareggiate sulla Puglia e ...

Maltempo - emergenza neve : il Comuni di Bari e Taranto studiano soluzioni : In vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche e delle probabili precipitazioni nevose che nelle prossime ore potrebbero interessare anche la Puglia, le amministrazioni comunali di Bari e tarano sono al lavoro. A Bari predisposto un piano neve che permettera’ di intervenire per ridurre al minimo i disagi. Sono state gia’ consegnate presso i depositi dell’azienda di mobilita’ Amiu circa 30 tonnellate di sale da ...