Slittino – Nagler e Malleier qualificati per la Coppa del Mondo grazie al quarto posto in

Slittino - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : trionfano Wendl/Arlt - che peccato per Nagler/Malleier… : Si apre subito nel segno della Germania la penultima tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, valida anche come Campionati Europei. Tobias Wendl e Tobias Arlt si confermano i padroni di Oberhof: per il duo campione olimpico in carica arriva l’affermazione numero sei in carriera sul catino della Turingia, davvero adattissimo alle loro caratteristiche. Per i teutonici c’è anche la soddisfazione della terza medaglia ...

Slittino - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : nel doppio vince Thomas Steu su Eggert - quinti Nagler/Malleier - sesti Rieder/Rastner : La coppia composta dagli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller si è aggiudicata la tappa di Altenberg, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di Slittino doppio 2019. Dopo aver fissato il miglior crono nella prima manche, Steu/Koller hanno risposto nel migliore dei modi al tentativo di recupero dei tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken che si fermano a 43 millesimi dal successo. Per gli austriaci prima manche da 41.508 e seconda da 41.955, ...

Slittino – Coppa del Mondo : miglior risultato in carriera per Nagler/Malleier : Nagler/Malleier, miglior risultato in carriera: gran rimonta ad Altenberg, sono quinti nel doppio davanti ai compagni Rieder/Rastner Sorpresa ad Altenberg, come accade spesso nelle gare di Coppa del Mondo immediatamente successive a quelle dei Mondiali. I campioni iridati Eggert e Benecken, leader della classifica generale del doppio di Slittino artificiale, vengono beffati dagli austriaci Steu e Koller, bronzo una settimana fa a ...

Slittino - prima manche coi fiocchi per la coppia Nagler-Malleier a Konigssee : quinto posto per gli azzurri : Nagler e Malleier, grande prima manche a Königssee: i due giovani azzurri al quinto posto, si riparte alle 11.30 Grande prova di Ivan Nagler e Fabian Malleier, alla loro seconda presenza stagionale in Coppa del mondo nel doppio. Al termine della prima manche la giovane coppia azzurra è al quinto posto con 651 millesimi di ritardo dai tedeschi Eggert e Benecken e al momento ad appena 177 dal terzo gradino del podio, ora occupato da Geueke e ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : i convocati dell’Italia. Torna il doppio Nagler/Malleier : Torna, con l’inizio del 2019, la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che si era concessa un periodo di pausa in concomitanza con le festività natalizie. Si riparte, dopo un tris di gare in Nordamerica, dall’Europa, precisamente da Koenigssee, in terra teutonica. Gare in programma da venerdì 4 gennaio a domenica 6, con il team relay a chiudere il week-end. Sono dieci gli italiani convocati dal direttore tecnico Armin ...