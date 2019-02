Milan - Empoli 3-0 | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

VIDEO Milan-Empoli 3-0 - Highlights - gol e sintesi. Tris rossonero - il Milan è a -1 dall’Inter : Tris all’Empoli ed Inter a -1. Missione compiuta dal Milan nell’anticipo che apre la 25a giornata di SerieA. Un 3-0 firmato dalle reti del solito Piatek, di Kessie e di Castillejo. Nel finale il VAR annulla anche la quarta rete di Borini, proprio come aveva fatto nel primo tempo con Paquetà. Un primo tempo nel quale l’occasione migliore è il gol annullato a Paquetà dopo pochi minuti. Cross di Rodriguez e stacco del brasiliano, ...

Il Milan di Gattuso non sbaglia un colpo : Empoli ko 3-0 : Il Milan di Gennaro Gattuso non sbaglia, in casa, contro l'Empoli di Giuseppe Iachini che dura solo un tempo al Meazza. Le reti di Piatek e Kessiè, siglate al 49' e al 51', hanno così permesso ai rossoneri di ottenere tre punti d'oro che li proiettano a meno uno dall'Inter che domenica sera giocherà al Franchi contro la Fiorentina. La partita è stata abbastanza equilibrata nel primo tempo, ma sempre con netto predominio della squadra di casa, ...

Diretta Milan-Empoli : streaming - TV - quote e pronostico – FINALE 3-0 : Milan-Empoli: i rossoneri passano facile contro l’Empoli Primo tempo che vede il Milan in controllo ma senza riuscire a trovare lo spunto giusto se non nel gol di Paquetà annullato giustamente dal VAR. La ripresa inizia con lo stesso copione ma con il Milan che ha decisamente un piglio diverso. Dopo soli 4 minuti infatti Calhanoglu sfonda a sinistra e mette in mezzo un pallone su cui il pistolero Piatek si avventa come un avvoltoio ...

Il Milan va - certo… Kessié! Piatek e l’ivoriano asfaltano l’Empoli - Castillejo completa la festa : I rossoneri centrano la seconda vittoria consecutiva, stendendo l’Empoli 3-0 e portandosi momentaneamente ad un punto dal terzo posto occupato dall’Inter Terza vittoria consecutiva, tutte con tre gol fatti. Il Milan non si ferma più, consolidando il quarto posto e portandosi ad un punto dalla terza piazza occupata dall’Inter. Periodo positivo per i rossoneri, autentici padroni del campo nel match di questa sera contro ...

Anticipo serie A - Milan-Empoli 3-0 : 22.23 Il Milan conferma il quarto posto superando 3-0 a San Siro l'Empoli nell'Anticipo del venerdì. Bene i toscani nel primo tempo,rossoneri mai pericolosi.Nella ripresa Castillejo dà l'accelerazione vincente. Lo spagnolo è assistman dei gol di Piatek (49') e Kessie (51') che mandano di fatto al tappeto l'Empoli. Poi, al 67', Castillejo si toglie pure la soddisfazione del gol su imbeccata di Conti (al rientro da titolare dopo un calvario di ...

