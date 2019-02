CUPRA | Formentor | il primo gioiello della casa spagnola GALLERY

CUPRA Formentor - La concept per celebrare il primo anno del marchio : Il marchio Cupra, nato dalla Seat, festeggia il primo anniversario svelando la concept Formentor, che si vedrà al Salone di Ginevra. Si tratta del primo modello sviluppato specificamente per il marchio (e non derivato, come lAteca), equipaggiato con un sistema ibrido plug-in. La Cupra, che ha venduto 14.400 auto nel 2018 (+40% rispetto allanno precedente), punta dunque a sorprendere con un modello dalla forte personalità, che conferma le ...