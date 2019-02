La discesa della sonda Hayabusa sull' asteroide LA DIRETTA dalle 22 | 00

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Meta Hrovat oro nello slalom con Della Mea 5a - Lars Roesti vince la discesa : Intensa giornata di gare ai Mondiali Juniores 2019 di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa, ma nessuna gioia per i colori italiani, con Lara Della Mea che sfiora il podio nello slalom femminile, mentre nella discesa maschile gli uomini non hanno disputato una prova scintillante. Giornata eccezionale per la Svizzera, che centra un oro e un argento, mentre l’Austria risponde con un argento e un bronzo. La slovena Meta Hrovat ha ...

Sci Alpino – Mondiali juniores - Molteni settimo nella seconda prova della discesa maschile in Val di Fassa : Molteni è ancora il più veloce degli azzurri: di nuovo settimo nella prova di discesa ai Mondiali juniores in Val di Fassa Il norvegese Atle Lie McGrath ha stabilito il miglior tempo nella seconda prova di discesa disputata sulla pista La Volata ai Mondiali juniores in Val di Fassa. Lo scandinavo ha preceduto di 23 centesimi Manuel Traninger, che conferma di essere in ottima condizione dopo il primo posto del giorno precedente, e di 28 il ...

Sci Alpino – Mondiali juniores - in Val di Fassa tre italiani nella top ten della prima prova di discesa maschile : prima prova di discesa maschile per i Mondiali juniores in Val di Fassa, tre azzurri nella top-10 prima giornata di allenamenti ufficiali sulla pista LaVolata di Passo San Pellegrino per i discesisti che mercoledì 20 febbraio si giocheranno le medaglie nei Mondiali juniores. Il miglior tempo è stato realizzato dall’austriaco Manuel Traninger con il tempo di 1’20″34 davanti allo svizzero Lars Roesti e all’altro ...

Sci Alpino – Parla Massimo Rinaldi - il ds della Nazionale : “bilancio positivo - ma grossa delusione per le piste della discesa” : Massimo Rinaldi, direttore sportivo della Nazionale di sci Alpino, ha rilasciato il suo autorevole commento al termine dei Mondiali di Are Il direttore sportivo della Nazionale di sci Alpino, Massimo Rinaldi, traccia un bilancio al termine dei Mondiali di Are “Da quando ho preso in mano la gestione sportiva dello sci Alpino, siamo partiti con uno zero a Beaver Creek, poi è arrivata la medaglia di Sofia Goggia a St. Moritz e qui ad ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Christof Brandner domina lo slalom della combinata di Sarentino - alle 13.30 la discesa : La giornata odierna della Coppa Europa 2019 di sci alpino di Sarentino (Italia) prevede la disputa della combinata maschile. Lo slalom non ha visto brillare i nostri portacolori, mentre ha primeggiato il tedesco Christof Brandner con il tempo di 37.20 precedendo il francese Sam Alphand di 35 centesimi e gli svizzeri Arnaud Boisset e Stefan Rogentin rispettivamente di 37 e 52 centesimi. Quinta posizione per il nostro Matteo Vaghi a 67, sesta per ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : le pagelle della combinata. Format da cancellare - Paris fa il massimo e Tonetti paga l’ottima discesa : Alexis Pinturault ha vinto la medaglia d’oro nella combinata maschile dei Mondiali di Are. Il francese si è imposto davanti allo sloveno Stefan Hadalin e all’austriaco Marco Schwarz. Quarto posto amaro per un Riccardo Tonetti che incredibilmente ha pagato l’ottima discesa fatta. Queste le pagelle di una gara che ormai si avvia giustamente alla cancellazione, con la FIS che ha fatto l’ennesima figuraccia in questa ...

Mondiali di sci. Paris al comando della combinata dopo la discesa : Dominik Paris è in testa alla combinata maschile dei Mondiali di sci di Are. L'azzurro ha chiuso la manche di discesa con il tempo di 1'07'27, precedendo di 3 centesimi l'americano Ryan Cochran-Siegle ...

VIDEO Dominik Paris al comando della combinata : l’azzurro pennella la discesa ai Mondiali : Dominik Paris si trova al comando della combinata maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino dopo la discesa libera, l’altoatesino si è ben comportato nella prova veloce ed è risultato il migliore. Il vincitore del superG ora dovrà difendere il vantaggio in slalom ma intanto l’azzurro ha messo tutti in riga e cercherà l’impresa tra i pali stretti. Di seguito il VIDEO della discesa di Dominik Paris in combinata ai Mondiali 2019 di ...

Mondiali Sci 2019 – Paris al comando della Combinata dopo la discesa ad Are : azzurri a caccia di medaglie : Domink Paris al comando della classifica della Combinata dopo la discesa ad Are: bene anche Innerhofer e Casse. Appuntamento alle 15.30 per la seconda manche Il vento in cima ha costretto gli organizzatori ad accorciare ancora una volta il tracciato, ma al traguardo e per gran parte della pista, c’è il sole a fare capolino nel cielo di Are. Condizioni completamente diverse, dunque, rispetto a quelle di sabato, e a vedere Dominik ...

Sci - Mondiali di Are : abbassata e slittata alle 12 la partenza della discesa maschile : Sci, Mondiali di Are: il vento sta causando non pochi problemi in vista della partenza della discesa valida per la combinata maschile Il vento condiziona ancora i Mondiali di Are. La partenza della discesa valida per la combinata maschile, abbassata a quella di riserva, è slittata alle 12. Al via quattro italiani al cancelletto: Dominik Paris sarà il primo al via con il numero 12, poi toccherà a Christof Innerhofer (17), Riccardo Tonetti ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : abbassata la partenza della discesa per la combinata - poche chance per i velocisti : Oggi si disputa la combinata maschile ai Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are si assegna il terzo titolo per gli uomini in questa rassegna iridata e potrebbe essere l’ultima apparizione di questa specialità nella competizione più importante. Alle ore 11.00 scatterà la discesa libera i cui tempi saranno poi sommati a quelli ottenuti nello slalom per decretare la classifica finale e assegnare le medaglie, ma la partenza della prova veloce ...

Mondiali sci 2019 - Domenica all'insegna della discesa femminile ad Are : la start list della gara con le azzurre protagoniste : ...mondo 21ª Nadia Fanchini 05-02-2019 SG Mondiali 5ª 15-03-2018 SG Coppa del mondo 7ª 14-03-2018 DH Coppa del mondo 10ª 12-12-2015 GS Coppa del mondo ritirata prima manche 13-03-2015 GS Coppa del mondo ...