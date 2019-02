Tiene il corpo della sorella in freezer per 19 anni | arrestata | è sospettata di averla

Scoperta la stoffa che ti Tiene al fresco o al caldo in base al tuo corpo : Un team di ricercatori è riuscito a creare un tessuto in grado di regolare automaticamente la quantità di calore da trattenere, basandosi sulla temperatura della pelle. In buona sostanza, se hai caldo la stoffa diventerà più fresca e lascerà uscire il calore, se invece sentirai freddo, le fibre tenderanno ad espandersi per cercare di isolarti termicamente. Secondo una ricerca pubblicata su Science, l'Università del Maryland, in collaborazione ...