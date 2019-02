Pallavolo – La famiglia Zaytsev si allarga | in arrivo il terzo bebè | l’annuncio social

sportfair

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Ivanpapà per la terza volta: la moglie Ashling in attesa delfiglio dello Zar, l’annuncio suiLasi: il pallavolista italiano Ivan ha annunciato oggi una lietissima notizia sui suoi profili. Lo Zar e la moglie Ashling aspettano ilfiglio: dopo Sasha e la dolcissima Sienna, nata a gennaio del 2018, nel 2019 arriverò “#babynumber3”, come lo ha chiamato papà Ivan nel suo tenero annuncioUna ecografia e un messaggio pieno d’amore: “Ciaoooo a tuttiiiii, sto arrivando anche io!!!!!!! #babynumber3“, ha scritto lo Zar.L'articolo– Lasi: inil, l’annunciodello “Zar” FOTO SPORTFAIR.