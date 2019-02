' Non ci sarà una manovra aggiuntiva né nuove tasse' | Salvini

Salvini : Non ci sarà Manovra bis - niente patrimoniale o nuove tasse : Una Manovra bis per correggere i conti e disinnescare le clausole di salvaguardia non ci sarà. Lo ribadisce il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, spiegando che "non ci saranno nuove ...

L'editoriale del neodirettore Carlo Verdelli su Repubblica : "Il 2019 Non sarà bellissimo - faremo in modo che non diventi bruttissimo" : "Il 2019 non sarà un anno bellissimo per l'Italia, ma faremo di tutto perché non diventi bruttissimo". Si chiude così il primo editoriale di Carlo Verdelli su Repubblica, nelle vesti di nuovo direttore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari."Come giornalista, non sono un figlio di Repubblica e non mi sono formato in questa scuola. Ma sono cresciuto anch'io, professionalmente e non solo, in sintonia con il lungo percorso ...

Renzi : 'Se la prendano con me. Mia madre al gabbio - di più Non potevano fare. Sarà un boomerang' : Se non avessi fatto politica, oggi i miei genitori non subirebbero questo", ribadisce Renzi. "Se loro sono in questa situazione umiliante è colpa del mio impegno politico di questi anni".

Non sarà obbligatorio dare una sepoltura ai feti dopo l'aborto : Milano In Lombardia da oggi i feti avranno una sepoltura particolare solo se sarà la donna a chiederlo espressamente.Cambiano le ere politiche, cambiano le norme regionali. Segno dei tempi, senza grandi barricate o discussioni il Consiglio che si riunisce al "Pirellone" ieri ha approvato un emendamento Pd sul destino dei "prodotti del concepimento". In ben altro contesto, e con notevole enfasi mediatica era stata approvata 12 anni fa (in piena ...

Migranti - blitz della polizia nel ghetto di Borgo MezzaNone : parte della baraccopoli sarà sgomberata : L'operazione interforze è condotta da circa duecento uomini ed è coordinata dalla Procura di Foggia. L'obiettivo è sequestrare e successivamente abbattere le costruzioni in cui si svolgono attività illecite come spaccio e sfruttamento della prostituzione

Android 10 Q : Non ci sarà il tasto back per tornare indietro : ... chiamata Pie ma, come ogni software, anche per il robottino verde arriverà il momento di lasciare spazio alla versione successiva del sistema operativo più utilizzato e famoso al mondo. Il suo nome ...

Il mondo sulle spalle - Sara Zanier a Blogo : "E' una storia di positività e ottimismo. Non ho conosciuto la vera Carla - mi sarebbe piaciuto" (Video) : Sara Zanier è la co-protagonista di Un mondo sulle spalle, film tv in onda su Rai 1, martedì 19 febbraio 2019, in prima serata.Sara Zanier interpreta il ruolo di Carla, moglie di Marco, personaggio interpretato da Giuseppe Fiorello e ispirato all'imprenditore Enzo Muscia.prosegui la letturaIl mondo sulle spalle, Sara Zanier a Blogo: "E' una storia di positività e ottimismo. Non ho conosciuto la vera Carla, mi sarebbe piaciuto" (Video) ...

Non Mentire travolta dalle polemiche : quando sarà disponibile la replica della prima puntata? : Mediaset gioca tutte le sue carte e tenta il colpaccio con Non Mentire. Dopo aver portato a casa un ottimo 15% di share, Canale 5 prova a tenere alta l'attenzione del pubblico giocando d'astuzia e lasciandosi travolgere dalle polemiche, ma per che cosa? A finire sotto accusa è il "video replica" della prima puntata. In molti erano convinti di poter vedere o rivedere la puntata del 17 febbraio nella sezione on demand del sito Mediaset o su ...

Un asteroide oggi si avvicinerà a Terra - secondo la Nasa Non ci sarà nessun pericolo : Questo pomeriggio un asteroide passerà "vicino" alla Terra. Il diametro del corpo celeste è di circa 280 piedi e raggiungerà una distanza dal nostro pianeta pari a più di 3 milioni di miglia. secondo la Nasa, la distanza considerata pericolosa per il passaggio di un asteroide è di 4,6 milioni di miglia. Come riporta il Daily Mail, secondo gli esperti l'asteroide, che viaggia a una velocità di circa ...

Non sarà questo governo a risanare i nostri conti. Parla Galli : Nel mezzo, il rischio concreto che, stante l'andamento dell'economia e delle principali variabili di finanza pubblica, la Commissione europea tra giugno e luglio torni alla carica chiedendo una ...

"Non molleremo mai finché il problema Non sarà risolto" : In totale 190 partecipanti tra i presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo, capi dicastero, religiosi e religiose, membri del Consiglio dei cardinali, organizzatori dell'evento e capi ...

La doppiatrice di Catherine : Full Body in difesa di Atlus dopo le recenti polemiche : "non giudicate il gioco fino a quando Non sarà pubblicato" : La versione remaster di Catherine - intitolata Catherine: Full Body - ha sollevato un bel po' di polemiche questo fine settimana, con la recente versione giapponese che includeva il presunto dialogo transfobico. Anche se Atlus non ha offerto una risposta formale alle accuse, la doppiatrice di Full Body ha chiesto a tutti di aspettare "fino alla pubblicazione del gioco" prima di emettere un giudizio.Come segnala Dualshockers, la polemica è ...

Vergogna Cuneo-Pro Piacenza - Ghirelli : “dalla prossima stagione chi Non pagherà gli emolumenti sarà escluso” : “Siamo l’unica Lega che è passata da sola da 90 a 60 squadre, con una autoriforma di tre anni fa. Ma non si è risolto nulla”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, il commento inevitabile è stato sulla Vergogna di Cuneo-Pro Piacenza, per la squadra ospite si sono presentati solo sette calciatori, 20-0 il ...

Trono Over - Angela di Iorio : 'Fin quando ci sarà Benny Non tornerò più in studio' : Angela Di Iorio, una delle dame più discusse del Trono Over di Uomini e Donne, ha lasciato il programma e la sua decisione sembra essere irrevocabile. Angela era già stata accusata da Tina Cipollari e Gianni Sperti per essere alla ricerca del benessere economico e non dell'amore. In effetti, la dama non ha mai negato di cercare un uomo intorno ai 70 anni, educato, vedovo e non divorziato e non messo male economicamente, ma solo perché ha fatto ...