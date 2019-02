Francia | nuovo episodio antisemita | svastiche alla rovescia e scritte razziste in un

Unione Africana - Al Sisi nuovo presidente Sponsor di Haftar - con lui il generale amico della Francia sarà più forte in Libia : Cambio al vertice dell’Unione Africana: durante l’apertura del 32° summit dell’organismo panafricano, riunito da ieri presso la sua sede di Addis Abeba, in Etiopia, è avvenuto il passaggio di poteri ufficiale dal presidente uscente Paul Kagame, capo di stato del Rwanda, al nuovo presidente, l’egiziano Abdel Fatah al Sisi. La carica ha durata annuale e spetta a rotazione a uno dei presidenti della cinque aree regionali in cui è suddiviso il ...

"Irrilevanti" - "Decidono italiani" : nuovo scontro Francia-Italia : Ancora polemiche tra la Francia e l'Italia. L'inquilino dell'Eliseo, Emmanuel Macron, snobba e poi critica gli azionisti di maggioranza del governo gialloverde e la risposta che arriva è piccata. Ad accendere la miccia è stato il presidente della Repubblica francese durante un incontro con la stampa nel primo giorno della sua visita in Egitto. Le critiche di Matteo Salvini e Luigi Di Maio? "Non ho intenzione di rispondere. Tutto ciò non ha alcun ...

Cosa dobbiamo pensare del nuovo accordo tra Francia e Germania? : I due paesi hanno firmato un trattato di amicizia che non piace ai nazionalisti, è troppo poco per gli europeisti e preoccupa gli italiani

Germania e Francia unite dal nuovo patto : "Avanti mano nella mano" | Meloni : dichiarata guerra all'Italia : Esattamente 56 anni dopo lo storico Trattato dell'Eliseo, che nel 1963 sancì la riconciliazione tra Francia e Germania nel Dopoguerra, il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Angela Merkel, hanno siglato ad Aquisgrana un nuovo trattato franco-tedesco di amicizia e collaborazione

Cosa cambia con il nuovo trattato di Aquisgrana firmato da Francia e Germania : Il trattato di Aquisgrana firmato il 22 gennaio 2019 aggiorna il trattato dell'Eliseo sottoscritto 56 anni fa. Francia e...

Firmato il trattato di Aquisgrana : nasce il nuovo asse Francia-Germania per l'Europa : Il 22 gennaio 2019, esattamente 56 anni dopo la firma del Patto dell'Eliseo tra Charles De Gaulle e Konrad Adenauer, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Angela Merkel hanno sottoscritto il Patto di Aquisgrana 2019. L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi, sia a livello bilaterale che in relazione al Governo dell'Europa. In particolare nei settori della difesa e della politica ...

Angela Merkel rivela i dettagli del nuovo trattato tra Germania e Francia - : Germania e Francia si impegnano a fornire assistenza reciproca, anche militare, in caso di attacco armato ai loro territori sovrani. Lo ha annunciato oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel prima di ...

Gilet gialli - decima vittima : nuovo incidente mortale/ Ultime notizie - sesto sabato di proteste in Francia : Gilet gialli, decima vittima: nuovo incidente mortale. Ultime notizie, sesto sabato di proteste in Francia: automobolista morto a Perpignone

Francia - prezzi produzione di nuovo in decelerazione : Frenano i prezzi alla produzione in Francia dopo il piccolo recupero del mese precedente . Nel mese di novembre, il dato complessivo ha segnato un +0,1% su base mensile , rispetto al +0,4% di ottobre. ...

Franciacorta - Silvano Brescianini è il nuovo presidente del Consorzio - Sky TG24 - : Appena eletto, ha annunciato un mandato "nel segno della continuità". Intanto l'Osservatorio Signorvino-Nomisma ha presentato i dati che confermano il Franciacorta leader di mercato nel mondo dei vini ...

Tennis : Sebastien Grosjean sarà il nuovo capitano non giocatore della Francia in Coppa Davis : E’ Sebastien Grosjean il nuovo capitano della Francia in Coppa Davis. A comunicarlo è stata la FFT, organo di governo del Tennis transalpino, che ha scelto dunque l’ex n.4 del mondo per assumere il controllo della gestione tecnica delle selezione d’Oltralpe. Una notizia che non stupisce visto che vi erano già state voci su Grosjean per assumere questo incarico. Il 40enne nativo di Marsiglia, che da giocatore seppe vincere la ...

Tennis - Coppa Davis : Sebastien Grosjean nuovo capitano della Francia : Sebastien Grosjean è il nuovo capitano della Francia di Coppa Davis dopo l’addio di Noah delle scorse settimane Sebastien Grosjean è il nuovo capitano della Francia di Coppa Davis. Lo ha annunciato la FederTennis transalpina in un comunicato. Il quarantenne di Marsiglia, che nella sua carriera da giocatore vinse la Davis con la Francia nel 2001, ha firmato un contratto di due anni e prende il posto di Amelie Mauresmo. ...