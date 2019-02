Donatella Milani | «Ho sbagliato con Rettore Vorrei cantare ancora con lei»

Donatella Milani : «Chiedo scusa alla Rettore per lo sfogo - ho sbagliato i modi. Ricanterei con lei» : Donatella Milani e Caterina Balivo Donatella Milani fa un passo indietro. La concorrente di Ora o Mai Più, durante la puntata di sabato, aveva lamentato di non riuscire ad esprimersi musicalmente in coppia con la sua coach, Donatella Rettore. Da qui ne era seguita un’aspra lite, che ha portato ad una separazione consensuale delle due. Ieri la Milani, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, è tornata a parlare dell’accaduto, stavolta con un ...

I Retroscena di Blogo : Donatella Milani chiede perdono - Rettore dice di no ? : Lo ha detto ieri pomeriggio nel corso del varietà di Rai1 Vieni da me. Donatella Milani ha parlato della sua lite nel corso della trasmissione condotta da Caterina Balivo e lo ha fatto chiedendo in sostanza perdono. L'ex debuttante di Sanremo '83 ha detto di essersi pentita del suo sfogo durante l'ultima puntata trasmesso dello spettacolo musicale prodotto da Ballandi multimedia e si è detta disposta a tornare a cantare con la sua maestra ...

Donatella Milani oggi : madre - canzoni e carriera. Chi è : Donatella Milani oggi: madre, canzoni e carriera. Chi è Chi è Donatella Milani Donatella Milani fa parte dei ‘big’ della musica italiana degli anni ’80. Nel fiore del suo successo, dopo la canzone Io volevo dirti, scompare dal mondo della musica. Successivamente è stata la stessa Donatella a spiegare la ragione:” […] Da Sanremo è cominciato tutto. Appena uscita da lì, su 31 giorni facevo 28 serate. In una di queste, mi va via la voce ...

Vieni da me - Donatella Milani : ‘Non so chi è mio padre’ : Donatella Milani, la cantante tornata alla ribalta grazie alla prima edizione di Ora o mai più, racconta una triste pagina della sua vita. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda martedì 19 febbraio rivela: “Non so chi è mio padre. Mia mamma ha avuto un rapporto con quest’uomo, di quelli fugaci, se n’è andato e io sono rimasta con lei, ma lei per vergogna, a quei tempi, non sapeva come fare a dirmi questa ...

Vieni da Me - Donatella Milani dopo la rissa con la Rettore : 'La verità? Certe sue canzoni...'. Altra bomba : Donatella Milani è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me , dove ha avuto modo di dire la sua dopo lo scontro con la vocal coach di Ora o Mai più Donatella Rettore. Le due infatti, durante l'...

Vieni da Me - Donatella Milani dopo la rissa con la Rettore : "La verità? Certe sue canzoni...". Altra bomba : Donatella Milani è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, dove ha avuto modo di dire la sua dopo lo scontro con la vocal coach di Ora o Mai più Donatella Rettore. Le due infatti, durante l’ultima puntata del programma canoro di Rai 1 condotto da Amadeus, sono state protagoniste di un aspro b

Ora o mai più - Donatella Milani a Vieni da me : “Rettore? In parte è colpa mia” : Ora o mai più: le ultime news sullo scontro tra Donatella Milani e Donatella Rettore Dopo lo scontro in diretta a Ora o mai più con la Coach Donatella Rettore, Donatella Milani è stata ospite di Vieni da me. La cantante di Volevo dirti ha ammesso le sue colpe davanti a Caterina Balivo. “In parte […] L'articolo Ora o mai più, Donatella Milani a Vieni da me: “Rettore? In parte è colpa mia” proviene da Gossip e Tv.

Donatella Milani ospite a Vieni Da Me : "Sono pentita del mio sfogo a Ora o mai più - ricanterei con Rettore" : Oggi, tre giorni dopo lo scazzo epocale tra Donatella Milani e Donatella Rettore avvenuto durante l'ultima puntata di Ora o Mai Più, la voce di Volevo Dirti si è seduta sugli sgabelli di Vieni da Me. "Quando ci si mette in mostra le critiche sono inevitabili. Lì mi sono messa in mostra anche in maniera troppo forte", ha detto la cantante sulla sua ribellione contro la sua coach. "Devo fare mea culpa? In parte sì: le cose non si dicono ...

Donatella Milani piange a Vieni da me : “Non so chi sia mio padre” : Vieni da me, Donatella Milani confessa in lacrime: “Non ho mai saputo chi è mio padre” Si è raccontata a cuore aperto Donatella Milani nella puntata di Vieni da me di oggi, martedì 19 febbraio 2019, dopo il clamoroso scontro avuto sabato sera in diretta a Ora o mai più con Donatella Rettore. Nell’appuntamento odierno del programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo, Donatella Milani ha però parlato molto anche ...

Donatella Milani : "Non so chi sia mio padre" : "Non so chi sia mio padre". Donatella Milani, ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Ma, ha raccontato un aspetto inedito della sua vita. "Mia mamma ha avuto un rapporto con quest'uomo, uno di quelli fugaci, e poi lui se n'è andato. Io sono rimasta con lei, solo con lei. Ma lei per vergogna, a quei tempi, non sapeva come fare a dirmi questa cosa. Non ho mai saputo chi fosse. A un certo punto mia mamma trova una persona ...

Pagelle TV della Settimana (11-17/02/2019). Promosso Montalbano. Bocciati Donatella Milani e il ‘mistero’ Adrian : Io Sono Mia 9 a Il Commissario Montalbano. Oltre 10 milioni di spettatori, con uno share che ha superato il 43%: è l’ascolto monstre registrato dalla saga di Andrea Camilleri, di ritorno sugli schermi di Rai1. A vent’anni dall’esordio, il personaggio interpretato da Luca Zingaretti non perde un colpo e anzi guadagna nuovi seguaci. 8 a Pio e Amedeo. Ospite di C’è Posta Per Te, il duo foggiano concia per le feste il ...

Donatella Milani ospite a Vieni Da Me : Oggi, tre giorni dopo lo scazzo epocale tra Donatella Milani e Donatella Rettore avvenuto durante l'ultima puntata di Ora o Mai Più, la voce di Volevo Dirti si siederà sugli sgabelli di Vieni da Me. Cosa avrà da dire al cospetto di Caterina Balivo? La cantante chiarirà la posizione nei confronti della coach Rettore? O farà altre rivelazioni? [POST IN AGGIORNAMENTO] Ora o mai più, Donatella Milani ...

Ora o Mai Più - Donatella Milani ’scarica’ Rettore. La coach : «Arrangiati». Marcella Bella : «Una che canta come te deve stare zitta» – Classifica della quarta puntata : Donatella Milani La coppia che scoppia. Dopo la pausa sanremese Ora o Mai Più torna a presidiare il sabato sera di Rai 1 e con esso le polemiche che lo caratterizzano. A tenere banco in questa quarta puntata del talent un duro scontro tra Donatella Milani e la sua coach, Donatella Rettore. Il “fattaccio” avviene quando, prima di esibirsi insieme nel brano Io ho te, Amadeus manda un filmato che mostra un duro sfogo dell’allieva, durante le prove, ...

Ora o Mai Più - Donatella Milani ’scarica’ la Rettore. La coach : «Arrangiati». Marcella Bella : «Una che canta come te deve stare zitta» – Classifica della quarta puntata : Donatella Milani La coppia che scoppia. Dopo la pausa sanremese Ora o Mai Più torna a presidiare il sabato sera di Rai 1 e con esso le polemiche che lo caratterizzano. A tenere banco in questa quarta puntata del talent un duro scontro tra Donatella Milani e la sua coach, Donatella Rettore. Il “fattaccio” avviene quando, prima di esibirsi insieme nel brano Io ho te, Amadeus manda un filmato che mostra un duro sfogo dell’allieva, durante le prove, ...