Capisco il fattore Orsato ma il 3 marzo non lasciamo il San Paolo agli juventini

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Stadio freddino Ho la netta impressione che il dibattito sulla situazione del Napoli, la diserzione di pubblico allo stadio, il papponismo e l’antippapponismo, stia raggiungendo dei limiti pari all’inverosimile, paradossali.Sono stato allo stadio con il Torino, ero in crisi di astinenza da spalti da tre mesi. 21 mila presenze. Uno stadio freddino. È stata quella classica partita sul filo del rasoio, un tirazzo di Insigne in bocca al portiere, una scivolata in ritardo di Milik, con un pubblico che spinge poco, per forza di cose. Siamo pochini. Quante partite ricordo in cui il ruggito del Sanportò la squadra alla vittoria. Il cosiddettocampo, che a Napoli era leggendario. Una regola praticamente.In questi giorni ne ho sentite di tutti colori, appena tornato dal Canada. Dalle pagine del Napolista persino la proposta, provocatoria ovviamente, di fondare un nuovo ...