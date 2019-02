Brexit no deal o accordo in extremis | May da Juncker

Brexit : con no-deal a rischio mezzo milioni di posti di lavoro nel mondo : Un declino di tale entità, secondo gli economisti, rischia di coinvolgere circa 612.000 lavoratori in 43 paesi in tutto il mondo. Il rapporto, pubblicato la scorsa settimana, afferma che l'industria ...

L'UE si prepara all'ipotesi di Brexit No Deal : Mentre la Premier britannica Theresa May lancia appello ai conservatori per unirsi e scongiurare una Brexit No Deal , senza accordo,, L'UE si prepara ad affrontare lo scenario peggiore , avvertendo le ...

Brexit - May è stata di nuovo sconfitta in parlamento. Si rischia il “no deal” : Il primo ministro Theresa May dopo il voto. (foto: Dominic Lipinski/PA Images via Getty Images) Theresa May è sempre più nei guai. Nella serata di San Valentino il parlamento britannico ha bocciato con 303 voti contrari una mozione che aveva l’obiettivo di sostenere la premier in vista di nuovi negoziati con Bruxelles sulla Brexit. A causare la sconfitta sono stati, ancora una volta, gli oltranzisti della Brexit. Il gruppo informale ...

Brexit - bocciato un emendamento dell’opposizione laburista che scongiurava il rischio di un no-deal : La Camera dei Comuni ha respinto un emendamento alla linea della premier Theresa May sulla Brexit promosso dalla leadership dell’opposizione laburista che avrebbe imposto al governo il 26 febbraio come termine ultimo per sottoporre alla ratifica un accordo di divorzio con l’Ue. E, in caso di flop, di cedere il passo al Parlamento e a possibili strategie alternative trasversali in modo da evitare il no deal. Il testo è stato bocciato con 306 voti ...

Ford Says U.K. Factories at Risk in No-Deal Brexit : this month reneged on plans to built the X-Trail sport utility vehicle at the U.K.'s largest car plant in Sunderland, northeast England. --With assistance from Oliver Sachgau. To contact the ...

Brexit - Theresa May e l'ultima chance per evitare il "no deal" : Theresa May , d'accordo con i vertici europei, sarebbe pronta a giocarsi il via libera sulla Brexit in un vertice dell'ultimo minuto a Bruxelles. Il prossimo 21 marzo , la Premier britannica avrebbe ...

Brexit - May chiede tempo per l'accordo. Imprese e Bank of England temono il no deal : ... Andrew_Adonis, Il mondo dell'economia e in particolare le associazioni imprenditoriali continuano a lanciare allarmi: «un no deal è la più grande minaccia alla economia dal 1939» dice il ceo della ...

Brexit - 250 aziende britanniche pensano a trasferimento in Olanda. Monta la paura del ‘no deal’ - e l’Italia schiera task force : Il governo olandese sarebbe in contatto con oltre 250 aziende riguardo al trasferimento delle loro operazioni dal Regno Unito all'Olanda prima dell'uscita di Londra dall'Ue. Secondo quanto riporta il Guardian, il ministero olandese degli Affari economici ha detto di aver attirato nel Paese dalla Gran Bretagna lo scorso anno 42 aziende o uffici di queste e 1.923 posti di lavoro. Tra coloro che hanno scelto di puntare sull'Olanda vengono citati ...

Brexit : Bruxelles rimbalza May - senza soluzione interna inevitabile uscita no-deal : A 50 giorni dalla data fatidica del 'divorzio', malgrado il rischio di un'uscita caotica che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'economia britannica, gli incontri di May con i presidenti ...

Brexit - si fa strada il ‘no deal’. Tajani : “Vicini a una catastrofe umanitaria ed economica” : L'Unione Europea ha nuovamente detto 'no' alla richiesta di Theresa May di modificare l'accordo di ritiro del Regno unito dall'Unione Europea, nonostante la promessa del premier britannico che la Brexit "si fara' nei tempi previsti". A 50 giorni esatti dalla data fatidica della Brexit, malgrado il rischio di un'uscita caotica che potrebbe avere conseguenze devastanti per l'economia britannica, gli incontri di May con i presidenti della ...

Brexit - Boe taglia stime Pil e avverte : Paese non pronto a no deal : ... sostanzialmente invariati rispetto ai pronostici di 3 mesi fa.Oltre ai rischi sulla crescita, "anche se molte società stanno accelerando i loro preparativi di emergenza, l'economia nel suo insieme ...

Brexit - MAY VA DA JUNCKER/ Ultime notizie - l'agenzia Standard&Poor's 'Ecco gli esiti in caso di no-deal' : BREXIT, oggi la premier May da JUNCKER a Bruxelles. Intanto l'agenzia americana Standard&Poor's analizza i possibili scenari di un no-deal

Brexit - S&P : "No Deal - impatto breve termine minaccia competitività e performance operativa" : Il tempo scorre e di soluzioni sembra non vedersene. E così, la possibilità di un "no Deal" tra Gran Bretagna e Unione Europea inizia a preoccupare davvero tutti. Dalla Regina, per cui il Governo ...