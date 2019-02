Serie B | Hellas Verona-Salernitana in diretta tv su Rai Sport venerdì 22 febbraio

Blastingnews

(Di martedì 19 febbraio 2019) Il campionato diB proporrà la 25ª giornata nel weekend. L’anticipo in programma222019 vedrà sfidarsi. Il match verrà giocato alle ore 21.00 allo stadio Marcantonio Bentegodi e potrà essere guardato intv su Rai, oltre che su DAZN. I ragazzi di Fabio Grosso sono reduci dalla vittoria in trasferta per 2-1 sul campo dello Spezia. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Luca Mora, c’è stato il pareggio con Mattia Zaccagni. Il sorpasso è stato realizzato da Samuel Gustafson. I gialloblù sono a quota 36 punti in classifica e occupano il 6° posto.Vittoria importante c’è stata anche per i ragazzi di Angelo Gregucci, che hanno superato per 4-2 in trasferta l’Ascoli. Ad aprire le marcature ci ha pensato Nikola Ninković per i marchigiani, dopodiché ha ristabilito la parità Emanuele Calaiò. Poco dopo c’è stato il sorpasso ...