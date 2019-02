Ong | un' altra nave potrebbe caricare migranti | Salvini | ' Non si avvicini all' Italia'

ScOngelata nel 2019 la bufala del buono sconto Conad da 250 euro : su WhatsApp un’altra truffa : Non potevano certo mancare in questo 2019 le bufale riguardanti presunte promozioni di determinati brand, puntualmente proposte con catene WhatsApp ingannevoli e che, oggi 7 gennaio, investono direttamente il presunto buono sconto Conad da 250 euro. Mi sono recato sulla pagina Facebook ufficiale di questo marchio per ottenere riscontri sul campo, ma a quanto pare al momento i post degli utenti non sono abilitati. Ecco perché diventa importante ...