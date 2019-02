Nuova Zelanda Battito cardiaco accelerato | Taya muore d’infarto a soli 9 anni

Curling - Mondiali Junior 2019 : azzurri sconfitti all’esordio dalla Nuova Zelanda : Si apre con una sconfitta il cammino dell’Italia maschile ai Mondiali Junior 2019 di Curling, scattati nella notte italiana a Liverpool (Canada). Nella prima sessione del round robin, Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono stati superati con il punteggio di 5-4 dalla Nuova Zelanda, che ci aveva già battuti (8-4) a gennaio nella finale del Torneo B di qualificazione. Una partita molto equilibrata, ...

La Banca centrale della Nuova Zelanda non tocca i tassi di interesse : La Reserve Bank of New Zeland ha mantenuto il costo del denaro al minimo storico dell'1,75%, per la quindicesima riunione consecutiva. La decisione è stata in linea con le aspettative del mercato.La mossa della Banca centraleL'ultimo ritocco da parte del board neozelandese avvenne a novembre 2016, quando ci fu una riduzione del tasso dello 0,25%. Nel corso degli ultimi 22 meeting di politica monetaria, la Banca centrale ha ridotto 6 volte il ...

Brucia la Nuova Zelanda - ci vorranno settimane per spegnere roghi

Nuova Zelanda : Cina non autorizza l’atterraggio - aereo rientra ad Auckland : Dopo cinque ore di volo, un aereo di linea in viaggio da Auckland a Shanghai è tornato indietro perché non aveva il permesso per atterrare in Cina: lo ha reso noto la compagnia aerea neozelandese. A causa di un dettaglio tecnico, “l’aeromobile in questione non ha avuto il permesso dalle autorità di regolamentazione cinesi di atterrare nel Paese“, è stato spiegato. rientrati ad Auckland, i passeggeri sono stati informati che il ...

In Nuova Zelanda 3.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa degli incendi boschivi : Sabato, in Nuova Zelanda, 3.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa degli incendi boschivi nella zona di Wakefield e Pigeon Valley e secondo le autorità altre centinaia di persone dovranno farlo domenica. Gli incendi nei boschi in Nuova Zelanda

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : la Nuova Zelanda vince e torna in vetta. Agganciati gli USA - ancora secondi : Si è appena conclusa la quarta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Sydney, in Australia, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, agganciandoli in vetta alla classifica. Queste due formazioni, assieme alle Fiji, sembrano aver già prenotato un posto per i Giochi. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Fiji-Inghilterra ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : tris della Nuova Zelanda - prenotati i quattro posti per Tokyo 2020 : Conclusa a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ancora un successo della Nuova Zelanda che praticamente è già a Tokyo 2020. Vantaggio cospicuo sulle inseguitrici, a metà percorso, anche per USA, Canada ed Australia. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 34-10 Finale 3° posto USA-Irlanda ...

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda - Fiji ed USA : Oggi è partita a Sydney, in Australia, la quarta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : delineate le semifinali. Nuova Zelanda-USA e Irlanda-Australia le sfide : Prosegue a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna ai quarti di finale ed alle semifinali e finali per il 9° posto. Nella notte tra sabato e domenica si giocheranno semifinali e finali e sfide per il quinto posto. Risultati odierni Quarti di finale Nuova ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : completata la fase a gironi. Soltanto la Nuova Zelanda conclude a punteggio pieno : Oggi è partita a Sydney, in Australia la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra sabato e domenica si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...