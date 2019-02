Ce l' ho con Paratici e il caso Icardi Dov' è la cavalleria tra grandi club?

Juventus - Zaniolo obiettivo di mercato : Paratici conferma l’interesse : Juventus Zaniolo – Come da previsione, dopo l’exploit di quest’inizio di stagione, Nicolò Zaniolo è finito al centro del mercato delle big europee. Tra le tante, la Juventus ha messo nel mirino il giovane fuoriclasse. Fabio Paratici, qualche giorno fa, ha scritto su un foglietto una serie di nomi. Tra questi ne colpisce soprattutto uno, perché […] L'articolo Juventus, Zaniolo obiettivo di mercato: Paratici conferma ...

Savic-Juventus - non solo sul campo : Paratici tratta con l’Atletico Madrid : Savic-Juventus – La Juventus continua a sondare il mercato per un difensore centrale: piace Stefan Savic, 28enne montegrino in scadenza nel 2020 con l’Atletico Madrid. La vecchia signora continua a studiare il mercato dei difensore per rinforzare la propria rosa con un altro centrale di livello internazionale. Tra i principali obiettivi c’è sempre Savic dell’Atletico […] More

Marotta Paratici - lo scontro continua : “Affermazione fuori luogo” : Marotta Paratici – “Paratici dice vedremo cosa farà Icardi a giugno? Allora io dico vedremo cosa farà Dybala a giugno”. L’Amministratore Delegato dell’Inter, Beppe Marotta, risponde così alle parole del dirigente bianconero che in mattinata aveva aperto alla possibilità di trattare Icardi a giugno. Marotta Paratici, le parole del DS della Juventus Come riportato in giornata […] L'articolo Marotta Paratici, lo ...

Marotta - bordate alla Juve ed a Paratici : “Icardi in bianconero? Vedremo cosa farà Dybala a giugno…” : ‘Paratici dice Vedremo cosa fara’ Icardi a giugno? Beh, allora io dico Vedremo cosa fara’ Dybala a giugno”: risponde così l’ad dell’Inter Beppe Marotta alle parole di Fabio Paratici ds della Juventus. ”La mia – aggiunge – e’ una risposta cosi’, perche’ come dico sempre il calcio e’ un po’ un ‘circo barnum’. Ma l’affermazione di Paratici ...

Juventus - Dybala ritrovato. E Paratici lo conferma per il futuro : Juventus, Dybala è ritrovato – Mentre alla Juventus si coccolano un Dybala ritrovato (nell’umore, nelle prestazioni e in zona gol) n casa Inter è di stretta attualità la vicenda legata al futuro di Mauro Icardi. In meno di una settimana si è passati da un rinnovo “in progress” alla decisione della società di spodestare l’argentino […] L'articolo Juventus, Dybala ritrovato. E Paratici lo conferma per il futuro proviene da Serie A News ...

Juventus - Paratici : ''Allegri resterà con noi. Icardi? Se ne riparla a giugno'' : Ogni anno guardiamo al ringiovanimento della rosa, ma ora Bonucci e Chiellini sono ancora fra le coppie centrali più forti del mondo. Non guardiamo solo alla difesa, ma anche in altri ruoli per ...

Juventus - Paratici svela i piani bianconeri : ''Icardi? Se ne riparlerà a giugno'' : Intervenuto a Radio Anch'Io Sport su Radiodue, Fabio Paratici ha parlato delle future strategie di mercato della Juventus . Dimostra di avere le idee chiare Fabio Paratici, responsabile dell'area sportiva della Juventus dopo la ...

Juve - Paratici : "Icardi? Ultimamente nessun contatto - se ne riparlerà a giugno" : Ogni anno guardiamo al ringiovanimento della rosa, ma ora Bonucci e Chiellini sono ancora fra le coppie centrali più forti del mondo. Siamo ottimisti, abbiamo Rugani che è un giocatore giovane e ...

Juventus su Icardi - la verità di Fabio Paratici : “i contatti con Wanda Nara? Nessuna azione di disturbo” : Il direttore sportivo della Juventus ha parlato della situazione Icardi, spiegando i motivi del contatto con Wanda Nara “Icardi? Tengo a chiarire che la nostra non era una azione di disturbo e che ultimamente non ci sono stati contatti. L’azione era informativa sulla possibilità che Icardi potesse cambiare squadra e se la Juve fosse di suo gradimento: non è stata una azione di disturbo ma una azione di informazione come si fa ...

Nedved : “Dybala? confermo le parole di Paratici. Ci aspettiamo molto…” : Nedved – Pavel Nedved parla a Skysport. Il dirigente bianconero ha esaltato la coppia Bonucci Chiellini elogiando però anche Rugani e Caceres. parole di stima anche per Dybala, parole che sanno quasi di chiusura a tutte le pretendenti su di lui. Infatti Pavel ha confermato le parole di Paratici dichiarando la Joya importante per la […] More

Ndombelè-Juventus - Paratici incontra l’agente : fatta per il nuovo Pogba? : Ndombelè-Juventus – Non solo la difesa, il restyling della Juventus che verrà toccherà anche il centrocampo. Paratici ha avuto un incontro con l’agente di Tanguy Ndombele, centrocampista classe ’96 del Lione tra i preferiti per caratteristiche dal dirigente bianconero. Ma i contatti non si sono fermati qui, perché c’è un vero e proprio filo diretto tra il […] More

Rabiot-Juventus - trattativa ancora viva : Paratici ri-avvia i contatti : Rabiot-Juventus – La Juventus si era mossa anni fa per lui, prima che l’ultimo rinnovo contrattuale con il Paris Saint-Germain allontanasse momentaneamente l’ipotesi Serie A: ma Adrien Rabiot non è mai scomparso dai radar bianconeri. Leggi anche: Juventus Frosinone streaming: ecco dove seguire il match, no Rojadirecta Rabiot-Juventus, la situazione Il centrocampista francese si svincolerà a giugno dal PSG e, secondo il Mundo ...

De Ligt-Juventus - Paratici offre una contropartita : addio ai bianconeri : DE LIGT JUVENTUS- Fabio Paratici sarebbe pronto a puntare con forte decisione su De Ligt, difensore olandese attualmente in forza all’Ajax. Il direttore sportivo bianconero avrebbe già avanzato una seria offerta al club olandese, ma la sensazione è che l’appuntamento sarà rinviato al prossimo giugno. 70 milioni la valutazione fatta dall’Ajax, la Juventus non vorrebbe […] More

