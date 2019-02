Incidente sugli sci | muore ragazzina di 13 anni uscita fuori pista a Cogne

Incidente sugli sci a Cogne - muore ragazzina di 13 anni : Una ragazzina di 13 anni è morta in un a . Al momento non si hanno altri dettagli ma la giovane avrebbe perso il controllo degli sci sbattendo la testa con violenza. Era in vacanza con la famiglia.

Udine - ancora un Incidente sugli sci : bimba di nove anni trasportata in codice rosso in ospedale : La piccola è rimasta gravemente ferita in uno scontro sugli sci avvenuto con una ragazza di 19, ferita in maniera più lieve, sulla pista nera di Sappada . Ha ha riportato un forte trauma toracico e fratture in varie parti del corpo ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine in codice rosso.