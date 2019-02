Basket – FIBA 3×3 World Cup 2019 | definito il girone delle azzurre

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : sorteggiati gli ottavi di finale. Sassari contro gli olandesi del Leiden - Varese sfida i kosovari del Prishtina : Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2018-2019, a cui hanno avuto accesso le prime e seconde dei quattro gironi della seconda fase, quattro retrocesse dalla Basketball Champions League (senza Avellino, che ha chiuso la propria stagione Europea) e quattro ripescate tra le migliori terze della succitata seconda fase. A Varese è toccata in sorte la formazione olandese dello ZZ Leiden, nelle cui fila milita Kenny Simms, ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Sassari vince ed è prima - sconfitta indolore per Varese : Quinta vittoria consecutiva per la Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup. I sardi hanno sconfitto i ciprioti dell’AEK Larnaca con il punteggio di 93-81 e con questo successo i sardi chiudono al primo posto la seconda fase a gironi, mettendosi alle spalle la Pallacanestro Varese. Il migliore in casa Sassari è Achille Polonara, che sfiora la doppia doppia chiudendo con 24 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra ci vanno anche Rashawn Thomas (18), ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : sconfitta indolore per una Varese già qualificata : La Pallacanestro Varese, già qualificata alla fase ad eliminazione diretta, è stata sconfitta nell’ultima giornata della seconda fase a gironi della FIBA Europe Cup dagli olandesi del Groningen per 80-77 dopo un tempo supplementare. Grande prestazione tra gli ospiti per Lance Jeter, miglior marcatore con 24 punti, mentre a Varese non sono bastati i 18 punti di Salumu. Primo quarto nel quale regna l’equilibrio e che vede le due ...

Basket - Fiba : inizia l'era Zagklis : 'Dialogo aperto con l'Eurolega' : Andreas Zagklis, nuovo Segretario Generale della Fiba, ha scelto una tavola rotonda con la stampa internazionale per fare la prima uscita pubblica al quartiere generale di Mies, nella periferia di ...

Basket : Avellino rinuncerà a retrocedere in FIBA Europe Cup se non passerà il turno in Champions League : Se la Sidigas Avellino non dovesse superare il turno in Basketball Champions League, e quindi fosse obbligata alla retrocessione in FIBA Europe Cup, non giocherebbe la coppa in questione. A rivelarlo è il direttore sportivo della società irpina, Nicola Alberani, dalle pagine del quotidiano Il Mattino. Alberani spiega, in particolare, quali sono le ragioni di una simile decisione: “Questo è un gruppo che ha bisogno di lavorare in palestra, ...

Basket - FIBA Europe Cup : Sassari sbanca Varese nel derby italiano e si prende il primo posto nel girone : derby italiano in programma nella quinta giornata della seconda fase a gironi della FIBA Europe Cup 2018-2019 di Basket. Serviva una vittoria con più di tre punti di margine alla Dinamo Sassari sul campo di Varese per conquistare la prima posizione nel gruppo K. La formazione di Vincenzo Esposito è riuscita nell’impresa e, vendicando la sconfitta subita domenica in campionato, si è imposta con il punteggio di 69-79 ribaltando a proprio ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Sassari sconfigge il Donar Groningen e vola con Varese agli ottavi di finale : Missione compiuta per la Dinamo Sassari. Nella quarta giornata della seconda fase a gironi della FIBA Europe Cup 2018-2019 di Basket, la formazione guidata da Vincenzo Esposito sconfigge agevolmente gli olandesi del Donar Groningen con il punteggio di 97-74 e conquista l’accesso agli ottavi di finale. Vittoria netta della compagine sarda, che supera un momento di difficoltà ad inizio ripresa e gestisce senza rischiare nulla ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Varese sbanca Larnaca e si avvicina agli ottavi di finale : La Pallacanestro Varese è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2019. La squadra lombarda ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva della seconda fase, espugnando il campo dell’AEK Larnaca per 74-59 ed ora deve attendere la partita tra Sassari e Groningen per avere la matematica certezza del passaggio del turno. In caso di vittoria dei sardi, infatti, Varese sarebbe irraggiungibile per gli olandesi, ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Varese e Sassari vincono in trasferta contro Donar e Petrolina e avvicinano la qualificazione : Prosegue al meglio il cammino Europeo della Pallacanestro Varese e della Dinamo Sassari. Nella terza giornata della seconda fase della FIBA Europe Cup 2018-2019 di Basket, le due formazioni italiane hanno conquistato altrettanti successi in trasferta portandosi rispettivamente in prima e seconda posizione nel gruppo K. Al termine del girone di andata, e dunque con tre partite ancora da giocare, sono ottime le prospettive di qualificazione per le ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Varese espugna Sassari e vince il derby : Continua l’ottimo momento della Pallacanestro Varese, che conquista anche il derby italiano contro la Dinamo Sassari nella seconda giornata della seconda fase della FIBA Europe Cup. I lombardi si sono imposti 90-87 al termine di una partita che ha visto Varese rimontare anche 23 punti di svantaggio, grazie anche ad un parziale di 27-10 nell’ultimo quarto. A Sassari non bastano i 19 punti di Jaime Smith, mentre in casa Varese il ...