Tekashi 6ix9ine | probabile sconto di 46 anni di pena | nuovo accordo con le autorità

Blastingnews

: @JGallardo_17 Ora ese pinché Tekashi @6ix9ine - kyrebron : @JGallardo_17 Ora ese pinché Tekashi @6ix9ine - sosbiglietti : Tekashi 6ix9ine è il protagonista di uno spot contro la violenza sulle donne - VIDEO - nes10__ : “In no way does romantic depot support tekashi 6ix9ine’s past activities” dhjsjsjshdhshbsgdhshshshsgsgsggzgsgsgsgsgsgshshsgsggshsy -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Dallo scorso novembreé detenuto in un carcere federale di New York, sua città natale. La rap star americana é accusata di diversi reati, tutti gravissimi: si va dal tentato omicidio, all'affiliazione a una gang criminale, dallo spaccio di droghe pesanti, come eroina, metanfetamine ed ecstasy, all'estorsione, passando per rapine a mano armata e detenzione illegale di armi da fuoco, solo per citarne alcuni.Il cumulo dei capi dei imputazione – nel complesso sarebbero ben nove – concretizzato dallefederali americane, potrebbe portare, allo stato attuale delle indagini, ad unacomplessiva di ben 47di carcere, come minimo, fino ad arrivare all'ergastolo....