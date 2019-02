Cinema | il box office americano dominato da ' Alita' di Rodriguez

Box Office 2018 : la vittoria del Cinema e dei film Disney : Nonostante la concorrenza dei servizi streaming, nel 2018 l’industria cinema tografica ha chiuso con un bilancio più che positivo: le cifre definitive dell’anno che si è appena concluso indicano che a livello mondiale sono stati registrati 41,7 miliardi di dollari nei botteghini. In percentuale, significa che nel 2018 negli incassi cinema tografici c’è stato un incremento del 2,6% rispetto al 2017, in cui ...

Boxe - Giovanni De Carolis sfida Dragan Lepei a Cinecittà : match da Cinema per l’internazionale WBC dei supermedi : Venerdì 14 dicembre davvero stellare per la Boxe italiana, è proprio il caso di dirlo perché Giovanni De Carolis e Dragan Lepei si sfideranno su un ring negli Studios di Cinecittà in Roma. I due pugili si contenderanno il titolo internazionale WBC dei pesi supermedi nel cuore pulsante del cinema italiano, negli Studios andrà in scena una kermesse di pugilato organizzata dalla Buccioni Boxing Team e Artmediamix. Il main event, preceduto da cinque ...