UK | sopravvissuta all' Olocausto | uccisa da un tossicodipendente per 20 euro | condannato a

Sopravvissuta all'Olocausto, viene uccisa da un eroinomane per 20 euro: aveva 100 anni -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Una vicenda molto grave e inquietante quella che si è verificata qualche mese fa nel Regno Unito, precisamente nella cittadina di Derby. Un destino beffardo riservato alla centenaria Zofija Kaczan,ai campi di sterminio e all'mada unper pochi. Da poco è finalmente giunta la condanna per il killer a ventidue anni di reclusione, grazie alle telecamere di videosorveglianza che lo hanno incastrato. L'uomo, il quarantenne Artur Waszkiewicz, come descritto dal procuratore, stava cercando una preda facile e nel momento in cui ha visto la signora, si è subito fermato capendo che si trattava di una persona molto vulnerabile. A seguito della barbara violenza da parte dell'uomo, la signora è deceduta lo scorso giugno.Orrore in UK: superstite dei campi di concentramentoda un eroinomane per pochi soldi Il tribunale, come già detto ...