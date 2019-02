Gianni Bella : malattia - moglie e figli. Cosa ha avuto il cantautore : Gianni Bella: malattia, moglie e figli. Cosa ha avuto il cantautore Figli e malattia Gianni Bella, torna in TV Ospite a Domenica In, Gianni Bella appare nuovamente in televisione dopo anni di assenza. Accompagnato dalla sorella Marcella, racconta a Mara Venier dell’ ictus che lo ha colpito. Gianni Bella: la riapparizione Gianni Bella è un grande cantante storico del panorama musicale italiano, insieme a sua sorella Marcella. Il siciliano ...

Gianni Bella : malattia - moglie e figli. Cosa ha avuto il cantautore : Gianni Bella: malattia, moglie e figli. Cosa ha avuto il cantautore Figli e malattia Gianni Bella, torna in TV Ospite a Domenica In, Gianni Bella appare nuovamente in televisione dopo anni di assenza. Accompagnato dalla sorella Marcella, racconta a Mara Venier dell’ ictus che lo ha colpito. Gianni Bella: la riapparizione Gianni Bella è un grande cantante storico del panorama musicale italiano, insieme a sua sorella Marcella. Il siciliano ...

Gianni Bella - orgoglio isolano al Verga Film fest : L'evento si è aperto con le partiture dei Bellamorea che hanno ricevuto un riconoscimento per il loro impegno nella promozione della cultura musicale nel mondo, si è poi, passati alla proiezione dei ...

La più bella filastrocca di Natale? “Lo zampognaro” di Gianni Rodari : storia di un natale eterno : Da "L'albero dei poveri" a "Il pianeta degli alberi di natale", fino a "Lo zampognaro": le poesie-filastrocche di Gianni Rodari sul natale sono insuperate e senza tempo, da leggere e mandare a memoria durante le feste: "Se ci diamo la mano, i miracoli si faranno e il giorno di natale durerà tutto l'anno".Continua a leggere

L’isola di Pietro 3 - Gianni Morandi : “Pronto a tornare se la storia è bella” : Gianni Morandi ha espresso la propria disponibilità a tornare ad indossare i panni del pediatra Pietro Sereni in un'eventuale terza stagione della fiction L'Isola di Pietro

Gianni Morandi e L'Isola Di Pietro 3 : 'Naturalmente sì - se scriveranno una bella storia' : Gianni Morandi è stato protagonista di una recente intervista al settimanale 'Tv Sorrisi E Canzoni' in cui ha avuto modo di parlare dei suoi progetti lavorativi. In particolare, ha posto l'accento sul proprio rapporto con la festività natalizia e sul fatto che recentemente ha spento 74 candeline. L'artista ha sottolineato la felicità per il fatto che nelle radio viene trasmesso il suo nuovo singolo, intitolato Che meraviglia che sei, una canzone ...

Marcella Bella e il sogno Sanremo/ "Mio fratello Gianni ha scritto una canzone per i 50 anni di carriera..." : Marcella Bella e il sogno Sanremo: "Mio fratello Gianni ha scritto una canzone per i 50 anni di carriera...". Le ultime notizie

Gianni Morandi apre a L’isola di Pietro 3 : ‘Tornare? Se la storia è bella naturalmente sì’ : “Una terza stagione de L’isola di Pietro? naturalmente sì se scriveranno una bella storia che possa andare avanti”, parola di Gianni Morandi. L’iconico cantante emiliano ha confermato la sua piena disponibilità a realizzare una nuova stagione della fiction di Canale 5 che l’ha riportato al mondo delle serie tv dopo tanti anni (e che, particolare non banale, è stata molto amata dal pubblico). “Lavoro quasi più ...

Gianni Morandi apre a L’isola di Pietro 3 : ‘Tornare? Se la storia è bella naturalmente sì’ : “Una terza stagione de L’isola di Pietro? naturalmente sì se scriveranno una bella storia che possa andare avanti”, parola di Gianni Morandi. L’iconico cantante emiliano ha confermato la sua piena disponibilità a realizzare una nuova stagione della fiction di Canale 5 che l’ha riportato al mondo delle serie tv dopo tanti anni (e che, particolare non banale, è stata molto amata dal pubblico). “Lavoro quasi più ...