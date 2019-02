Migranti | manifesti-choc nel bresciano | annunci funebri di bambini locali

agi

: Nel 1968 con i manifesti capivamo più cose su lavoro e migranti di quelle che si capiscono nel 2018 con Internet. E… - carlogubi : Nel 1968 con i manifesti capivamo più cose su lavoro e migranti di quelle che si capiscono nel 2018 con Internet. E… - carlogubi : Nel 1968 con i manifesti capivamo più cose su lavoro e migranti di quelle che si capiscono nel 2018 con Internet. E… - ERivetta : RT @carlogubi: Nel 1968 con i manifesti capivamo più cose su lavoro e migranti di quelle che si capiscono nel 2018 con Internet. Eppure bas… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Fintiper scuotere le coscienze sul dramma dei: a San Paolo, in provincia di Brescia, sono stati affissi davanti alla scuola e alla chiesa decine di necrologi die di giovani, tutti con cognomia dare verosimiglianza al lutto. Un gesto forte che, secondo quanto riportato questa mattina da Il giornale di Brescia, servirebbe a far discutere sulle morti in mare dei. I falsihanno centrato l'obbiettivo di attirare l'attenzione e sollevare il caso.