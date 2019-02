Australia | inondazioni record | paura per coccodrilli e serpenti nelle strade allagate

Inondazioni in Australia : paura per i coccodrilli/ Video - rettili in strada - Townsville devastata : Violente Inondazioni in Australia a cui si aggiunge la paura per i coccodrilli che si sono riversati sulle strade: ore drammatiche a Townsville

Le immagini delle inondazioni in Australia : Dopo l'ondata di caldo record di metà gennaio – quando le temperature hanno sfiorato i 50 gradi in particolare negli stati del sud est – in Australia sono arrivate le inondazioni. Nello stato del Queensland, nel nord-est del paese, una settimana di piogge monsoniche molto intense ha costretto miglia

Le inondazioni nel Queensland - in Australia : In pochi giorni è caduta più di un metro di pioggia e le autorità hanno dovuto allagare un'intera città per evitare che crollasse una diga

