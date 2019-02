Lady Diana sulla morte di Versace | l’inquietante premonizione

Il piano segreto di Lady Diana dopo il divorzio : “Voleva sposarsi e vivere in Pakistan” : L’ultimo grande amore di Lady Diana è stato il chirurgo pakistano Hasnat Khan. Per lui la Principessa del Popolo era pronta a trasferirsi in Pakistan e sposarsi. A svelarlo è Jemima Goldsmith, grande amica di Diana e moglie del primo ministro Imran Khan. I due si erano conosciuti nel 1995, poco prima che la Principessa ottenesse il divorzio ufficiale da Carlo. Chi conosceva bene Diana sa che fu proprio Hasnat il suo grande amore dopo ...

Meghan Markle - il look rosso e viola è un omaggio a Lady Diana : Meghan Markle ha stupito tutti sfoggiando durante la visita a Birkenhead un look dai colori forti: cappotto rosso e abito viola. Siamo abituati a vedere la moglie di Harry vestire tonalità più neutre. Marrone, verde bosco, blu sono le sue preferite. Durante il viaggio in Australia ha osato con delle fantasie sgargianti, ma giusto perché aveva degli impegni in spiaggia. In realtà l’abbinamento del cappotto rosso, firmato Sentaler, da oltre ...

Il maggiordomo di Diana : "Meghan farà la stessa fine di Lady D : Buckingham Palace è un campo minato" : Meghan Markle, duchessa di Sussex, potrebbe vivere lo stesso sfortunato destino di sua suocera, la compianta Lady Diana. "Buckingham Palace, per Meghan, è un campo minato", è l'opinione di Paul Burrell, maggiordomo della "principessa del popolo". Lo riporta il Daily Mail.Burrell, in un documentario dall'eloquente titolo Kate V Meghan: Princesses at War andato in onda negli scorsi giorni su Channel 5, ha affermato:Meghan è ...

Meghan Markle - parla il maggiordomo di Lady Diana : “Si comporta come lei. Rischia grosso” : Meghan Markle ha portato ingenti novità all’interno della Royal Family, tuttavia, non tutte sono state apprezzate. A partire dal suo matrimonio con il Principe Harry, Meghan ha portato un’aria di modernità a palazzo: oltre a non aver sangue blu, Meghan era un’attrice e di un etnia diversa da quella dei Windsor. La duchessa del Sussex, infatti, ha origini afroamericane e questo particolare non è stato poco rilevante. Tutte cose che, secondo il ...

Meghan Markle - il biografo di Diana : "Finirà come Lady D - si comporta come lei" : Non finisce mai di far parlare di sè Meghan Markle. Sulla moglie del principe Harry, già travolta dalle critiche per le sue mise in barba al protocollo reale e ai dissapori con i membri dell'entourage di Buckingham Palace, circolano dei rumors a dir poco inquietanti.Ha dichiarato il biografo della principessa Diana, Paul Burrell: Buckingham Palace è un campo minato per chiunque vi entri per la prima volta. Tutti mettono trappole, non ...

«Meghan Markle si comporta come Lady Diana. Finirà allo stesso modo». Il commento choc : Meghan Markle ancora nell'occhio del ciclone. Dopo le polemiche sul presunto fuggi-fuggi dei collaboratori e sugli ipotetici dissapori con Kate Middleton, la duchessa di Sussex torna alla ribalta...

Meghan Markle come Lady D : 'Vita dura a Palazzo' - parla il butler della principessa Diana : Il paragone tra la bella Meghan e l’indimenticabile Lady Diana era saltato subito all’occhio, sin dall’inizio del suo ingresso a corte. Adesso, l’ex maggiordomo della “principessa triste” lo conferma, non senza tradire l’emozione dei ricordi. Nel suo intervento contenuto in un documentario televisivo, l’uomo ha parlato di “campo minato” oltre i cancelli di Buckingham Palace in cui la duchessa di Sussex potrebbe tristemente inciampare. Ecco per ...

Il Principe Carlo costretto a sposare Lady Diana : la verità 40 anni dopo : Il Principe Carlo non voleva sposare Diana, ma fu costretto. La rivelazione arriva a 40 anni da quelle nozze che hanno segnato il destino di Lady D, condannata ad un matrimonio senza amore. Era il 29 luglio del 1981 (un mercoledì) quando Diana e Carlo si scambiarono le fedi nella Cattedrale di San Paolo a Londra. Alle nozze, definite “da favola”, parteciparono oltre 2 mila invitati, fra membri delle famiglie reali, politici, ...

Principe Carlo e le nozze con Lady Diana. La verità del biografo Andrew Norton : Nuove dichiarazioni scottanti sulla famiglia reale. Stavolta si tratta di una dichiarazione di Andrew Norton, biografo del Principe Carlo, il quale ha spiegato i reali motivi del matrimonio tra il primogenito di Elisabetta II e di Filippo. Secondo il biografo, il Principe Carlo fu costretto a sposare Lady Diana perché aveva superato i 30 anni. ‘’La realtà è che fu costretto a sposare Lady D perché aveva superato i 30 anni e su di lui incombeva ...

Meghan Markle - il vero motivo del trasloco da Kensington ha a che fare con la morte di Lady Diana : Secondo la corrispondente reale Emily Andrews, dietro al trasloco del principe Harry e di Meghan Markle da Kensington Palace al castello di Windsor non ci sarebbero solo le tensioni con i cognati William e Kate. Il vero motivo che avrebbe portato i duchi del Sussex a prendere questa decisione sarebbe infatti un altro e avrebbe a che fare con la morte di Lady Diana, la mamma di Harry. Il principe non vuole che la sua Meg soffra come Diana: ...

Lady Diana e quel regalo di Natale che non è stato apprezzato dal Principe Carlo : Lady Diana ha sempre avuto un temperamento fuori dagli schemi, particolarità che ha reso la sua figura immortale nel cuore di chi ha amato la Principessa triste e del popolo. Il suo temperamento a Corte però era visto con un certo distacco, in quel periodo, nessuno aveva intenzione di volgere lo sguardo verso una tampinante modernità. E come al solito è stata Lady Diana che ha pagato le conseguenze.L"esperto della famiglia reale Richard Kay al ...

Massimo Sestini a Rivelo : "Bruciai le foto di Lady Diana". E ricorda le botte dei bodyguard di Madonna ... : Ospite di Rivelo, il programma di interviste in onda il venerdì alle 23.45 con l'ex volto di Amici Lorella Boccia, è stato il fotografo Massimo Sestini, che ha già avuto modo di immortalare gli scatti del matrimonio di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, politici famosi, ma non solo. Il paparazzo è stato uno tra i pochi ad avere le foto dell'incidente del 31 agosto 1997 che costò la vita a Lady Diana.Ha rivelato Sestini: La mia agenzia ...

Massimo Sestini a Rivelo - confessione shock Lady Diana : “Bruciai foto macabre” : Intervista a Rivelo di Massimo Sestini: la verità sulle foto di Lady Diana scattate dopo l’incidente Massimo Sestini è un famoso fotografo che è riuscito a immortalare momenti molto particolare di VIP italiani e internazionali da cui poi sono impazzati infiniti gossip. Ha scattato le foto del matrimonio di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha […] L'articolo Massimo Sestini a Rivelo, confessione shock Lady Diana: “Bruciai ...