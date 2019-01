Roma | sorprendente decisione di Monchi | ecco quale sarà il futuro di Eusebio Di Francesco

sportfair

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Il direttore sportivo dellaha deciso che il match con il Milan nondecisivo per ildell’allenatore giallorosso Laha deciso di continuare conDi, nonostante la pesantissima sconfitta subita in Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo una notte di riflessioni il dse il presidente Pallotta si sono convinti a proseguire il rapporto con l’ex Sassuolo, che non rischia dunque l’esonero nemmeno in caso di sconfitta contro il Milan nel prossimo match di campionato, che vale molto in ottica Champions League.L'articolodiildiDiSPORTFAIR.